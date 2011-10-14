-Fox görevinden istifa etti LONDRA (A.A) - 14.10.2011 - İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, yakın bir arkadaşını hükümet işlerinde kullandığının ortaya çıkmasıyla 10 gün önce patlak veren skandalın ardından istifasını Başbakan David Cameron'a sundu. Fox istifa mektubunda, "kişisel menfaati ile hükümet işleri arasındaki sınırı karartan bir hata yaptığını kabul ettiğini" belirtti. İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox'un, hükümet tarafından görevlendirilmeyen yakın bir arkadaşını asistanı gibi kullanması ve seyahatlerine götürmesi ülkede tartışmalara neden oluyordu. Muhafazakar Partili Savunma Bakanı Fox'un, Sri Lanka Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede yakın arkadaşı Adam Werritty ile hazır bulunmasının ve Werritty'nin Dubaili iş adamlarıyla bağlantı sağladığının ortaya çıkması, Fox'a yönelik baskıları artırmıştı. İngiltere Başbakanı David Cameron konuya ilişkin açıklama isterken, Savunma Bakanlığı, Fox ile Werritty arasındaki çalışma ilişkileriyle ilgili soruşturma başlatmıştı. İngiliz basını, Werritty'nin Fox'un daha önce ev arkadaşı ve düğününde sağdıcı olduğunu yazmıştı.