Fowler, Blackburn'e çok yakın

Liverpool'un efsane oyuncusu Robbie Fowler, Blackburn'le anlaşmaya çok yakın.



33 yaşındaki oyuncu bu sezon Blackburn'le maç başına para almak üzere anlaşacak ve eğer bu anlaşma gerçekleşirse haftasonu Arsenal karşısında forma giyebilecek.



Fowler, son olarak formasını giydiği Cardiff'ten ayrıldıktan sonra bu yazı Paul Ince'in gözetiminde Blackburn Rovers'ın antrenmanlarına çıkarak geçirmişti.



Blackburn'ün başkanı John Willams, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Üç aylığına maç başı ücret vermek üzere Fowler'la prensip anlaşmasında bulunduk. Sözlü anlaşmayı gerçekleştirdiğimiz halde, Ince uygun görürse bu haftasonu Fowler Arsenal karşısında forma giyebilecek" diye konuştu.



