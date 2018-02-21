Fourcade, Fransa adına altını kaptı!

Karışık takım bayrakta Fransa'yı zafere taşıyan Martin Fourcade, kariyerinin beşinci olimpiyat altınını elde etti.

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nın karışık takım bayrak biatlon yarışında altın madalya Fransa'nın oldu.

Marie Dorin Habert, Anais Bescond, Simon Desthieux ve Martin Fourcade'dan oluşan Fransa takımı, özellikle son ayakta Fourcade'ın etkili performansının yardımıyla 1 saat 8 dakika 34.3 saniyelik sürede parkuru tamamladı ve altın madalyaya ulaştı. Martin Fourcade böylece kış olimpiyatlarında beşi altın olmak üzere yedinci madalyasını elde etti.

Liderin 20.9 saniye gerisinde ikinci sırayı elde eden Norveç gümüş madalyanın sahibi olurken, 26.9 saniye farkla bitiş çizgisine gelen İtalya ise 2014 Sochi'de olduğu gibi bronz madalyaya ulaştı.

(Eurosport)