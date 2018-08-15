Fotokopi 100 dolarları yaktılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, Memur-Sen üyeleri dövizdeki hareketliliği protesto etmek için dolar fotokopilerini yaktı.

Memur-Sen üyeleri, döviz kurlarındaki hareketliliği protesto etmek için İzzet Baysal Caddesi\'nde toplandı. Sendika üyeleri, \'Küresel dayatmalara hayır, emperyalizmi yeneceğiz\' yazılı pankart, \'Dolar canın cehenneme\' ve \'Emperyalizm seni yeneceğiz\' yazılı dövizler taşıdı. Basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, \"Mesele batmakta olan bir stratejidir. Ülkemizde bazı kesimlerin yaşadığımız süreci hâlâ Brunson üzerinden okumaya çalışmaları ve hatta hukuku hiçe sayarcasına \'Ver Brunson\'u krizden kurtul\' kolaycılığı 15 Temmuz\'da büyük bir yenilgiye uğrattığımız emperyalizmin yeniden merci kazanmasından başka bir şeye hizmet etmeyecektir\" dedi.

Memur-Sen üyeleri basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri büyük boyuttaki fotokopi 100 dolarları ayaklarıyla ezdikten sonra yaktı.



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