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(Fotoğraflı- Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da resmi törenle karşılandı (2)

(Fotoğraflar eklendi) Ekber Karabağ / Tahran, 4 Ekim (DHA) - İran'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı

04 Ekim 2017 16:15

(Fotoğraflar eklendi)

Ekber Karabağ / Tahran, 4 Ekim (DHA) - İran\'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Sadabad Sarayı\'nda, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.
Törenin ardından iki cumhurbaşkanı ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gün sürecek İran temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin yanı sıra İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı İran ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT  Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker eşlik ediyor.
Görüntü Dökümü:
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Tharan\'daki Sadabad Sarayı\'nda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.
 

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