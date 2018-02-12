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(Fotoğraflarla yeniden) - Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı (2)

  Gülseli KENARLI- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) DIŞİŞLERİ   Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ, okullar, dernekler, iş adamları ve şirketler aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yuvalanmış terör örgütüdür" dedi

12 Şubat 2018 13:27

 

Gülseli KENARLI- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) DIŞİŞLERİ   Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"FETÖ, okullar, dernekler, iş adamları ve şirketler aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yuvalanmış terör örgütüdür\" dedi.

Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı başladı. Konferansa Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor. 

Konferansın açılışında konuşan bakan Çavuşoğlu, Afrika kıtası ülkelerinin yanlarında olduklarını söyledi. \"Afrika Kıtası geleceğe emin adımlarla ilerliyor\" diyen bakan Çavuşoğlu, \"Afrika daha iyi bir yaşam istiyor. Dünya meselelerine aynı vizyonla yaklaşıyor. Uluslararası düzenin daha adil ve daha demokratik olmasını hep birlikte istiyoruz. İnsanoğluna yaraşır kalkınma amaçlıyoruz. Ekonomik ilişkilerimize kazan-kazan anlayışıyla yaklaşıyoruz. Afrika ülkelerini her daim dostumuz olarak görüyoruz\" şeklinde konuştu.
 

\"BU TERÖRİSTLERE KARŞI HEPİMİZİN UYANIK OLMASI LAZIM\"

FETÖ\'nün Afrika kıtasındaki yapılanmasıyla ilgili mücadeleye de değinen bakan Çavuşoğlu kendilerine destek veren ülkelere teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, \"15 Temmuz 2016\'da ülkemizde hain bir darbe girişimini yaşadık. Devlet sistemimizin çeşitli organlarına sızan hain terör örgütü 250 vatandaşımızın canına kıydı. FETÖ, okullar, dernekler, iş adamları ve şirketler aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yuvalanmış terör örgütüdür. Devlet kurumlarına sızarak ülkeleri kontrol etmeye çalıştı. Maalesef değişik kıtalarda şimdiden bazı ülkelerin kontrolünde hemen hemen tamamen ele geçirmiş durumdalar. Bu teröristlere karşı hepimizin uyanık olması lazım. Şunu lütfen unutmayınız. FETÖ asla ve asla Türkiye\'yi temsil etmiyor. Onlar sadece Türk bayrağını ve ismini amaçlarına ulaşmak için suistimal ediyor. Bazı Afrika ülkeleri FETÖ\'yle mücadele için bize büyük destek verdi. Tüm bu ülkelere gönülden teşekkür ediyorum. Birçok Afrika ülkesinde FETÖ okulu kapatıldı, devralındı ve bazıları Maarif vakfına devredildi\" diye konuştu.  

(FOTOĞRAF)

 

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