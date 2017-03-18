Fotoğraflarla Türkiye'de 18 Mart etkinlikleri

Osmanlı tarihinin Birinci Dünya Savaşı'ndaki en büyük zaferi olarak görülen, deniz ve kara çarpışmalarından oluşan Çanakkale Savaşı'nın 102'nci yıl dönümü için Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler gerçekleştirildi.

Savaşta Osmanlı Devleti'nin edindiği galibiyetin kutlandığı ve hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinliklerin en yüksek katılımlı olanları Çanakkale'de yapıldı.

Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Avrupa ve Asya kıtalarını birleştirecek olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli atıldı.

Erdoğan Çanakkale'de katıldığı etkinlikler sırasında 16 Nisan'da düzenlenecek referandumda 'evet' kullanılması yönünde çağrı yaptı.

Erdoğan, Hollanda ile son zamanlarda yaşanan diplomatik krize değinerek Hollanda ve Almanya'yı suçlayan açıklamalarda bulundu:

"Hollanda'nın yönetimi benim Dışişleri Bakanımın uçuş iznini iptal ediyor. Benim bayan bakanımı Hollanda'ya sokmuyor. Atlarını, itlerini benim oradaki vatandaşlarımın üzerine salıyor. Almanya'nın Şansölyesi de onun yanında yer aldığını söylüyor, yazıklar olsun size."

Başbakan Yıldırım ise düzenlenecek anayasa referandumuna değinerek, "Sadece anayasayı değiştirmeyeceksiniz, darbeler dönemini de tarihe gömeceksiniz. 'Evet' diyerek istikrarsızlığı sona erdireceksiniz, zayıf hükümetler dönemine son vereceksiniz. 'Evet' diyerek Türkiye'nin gücüne güç katacaksınız" dedi.

Erdoğan ve Yıldırım'ın Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun farklı bölgelerinde katıldığı temel atma törenlerine yöre halkının katılımı yüksek oldu.

Yıldırım'ın konuşma yaptığı Lapseki ilçesindeki törene yaklaşık 20 bin kişi geldi.

Bir vatandaşın papağanıyla törene gelmesi ilgi odağı olmasını sağladı.

Törenler için motosikletli yaklaşık bin kişilik bir grubun Gelibolu'dan geçerek Çanakkale'ye geldiği görüldü.

Türkiye'nin dört bir yanında hem resmi kurumlar hem de vatandaşlar tarafından kutlamalar ve anma törenleri gerçekleştirildi.

Çanakkale törenleri kapsamında Antalya'da yapılan kutlamalarda ise Akdeniz Üniversitesi'nden bir grup dalgıç denizde Türk bayrağı açtı.

Antalya'da güneşli havanın altında yapılan anma töreninin aksine Yüksekova'da karlar altında yetkililerin bir araya geldiği görüldü.

Hakkari de Çanakkale Savaşı'nı karlı hava koşulları altında anan yerlerden biriydi.

Kırıkkale, Zonguldak, Keşan, Balıkesir, Sivas, Bitlis, Çanakkale Savaşı'nı anmak adına tören gerçekleştiren birçok yerden sadece birkaçı.

Tekirdağ'dan 57'inci Alayı simgelemek amacıyla yola çıkan 57 kişilik bir grup ise dün akşam Gelibolu'ya ulaştı.

Savaşta hayatını kaybedenleri anmak için mezarlıklar ve şehitliklerde de törenler düzenlendi.