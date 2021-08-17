Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçmesinden bir gün sonra Kabil'de yaşananlar

Taliban, Pazar günü başkent Kabil'i direnişle karşılaşmadan ele geçirdi.

EPA Bir araç üzerinde Kabil'e giren Taliban savaşçıları

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti. Gani'nin Özbekistan'a gittiğine dair haberler var.

Pazartesi günü başkent Kabil'deki durumu gösteren fotoğraflara yer veriyoruz.

EPA Bir Taliban mensubu Kabil'de kameralara poz veriyor

BBC muhabiri Malik Mudassir, kent merkezinde hayatın normal göründüğünü söylüyor.

Ancak trafiğe çıkan araç sayısı daha az, birçok dükkan ve mağaza kapalı. İnsanlar ise daha sakin görünüyor.

EPA Taliban üyeleri Kabil'de bir kontrol noktasında

Uluslararası havalimanında ise tam bir kaos yaşanıyor.

Getty Images Ülkeyi terk etmeye çalışan binlerce Afgan, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti

EPA Havalimanı'nı çevreleyen duvarı aşmaya çalışan aileler

BBC Kabil havalimanında uçağa tırmanan insanlar

AFP

Havalimanında 2500 ABD'li askerin olduğu belirtiliyor. Pentagon Sözcüsü John Kirby, 500 askerin daha havalimanına gönderildiğini söyledi.

Kirby, Amerikan askerlerinin "güvenliği yeniden sağlamaya çalıştığını" belirtti. Pentagon da uçuşlara bir süre ara verildiğini açıklamıştı.

AFP Kabil havaalanında tam bir kaos yaşandı. Afgan yolcu üzerine silahını doğrultan Amerikalı asker

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Amerikan askeri uçakları kalkmaya hazırlanırken sivil Afganların uçaklara tutunmaya çalıştığı görülüyor.

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Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma, "daha fazla trajedi yaşanmaması için kesin tavır alma" çağrısı yaptı.

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Afganistan'da daha önce öngörülmesi ve önlenmesi gereken bir trajediye tanık oluyoruz" dedi.



AFP Kabil'den ayrılmak için her yaştan pek çok Afgan havaalanına akın etti

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