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Dünya
BBC Türkçe

Fotoğraflarla: Taliban'ın kontrolüne geçmesinden bir gün sonra Kabil'de yaşananlar

17 Ağustos 2021 14:19

Taliban, Pazar günü başkent Kabil'i direnişle karşılaşmadan ele geçirdi.

Bir araç üzerinde Kabil'e giren Taliban savaşçıları
EPA
Bir araç üzerinde Kabil'e giren Taliban savaşçıları

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti. Gani'nin Özbekistan'a gittiğine dair haberler var.

Pazartesi günü başkent Kabil'deki durumu gösteren fotoğraflara yer veriyoruz.

Bir Taliban mensubu Kabil'de kameralara poz veriyor
EPA
Bir Taliban mensubu Kabil'de kameralara poz veriyor

BBC muhabiri Malik Mudassir, kent merkezinde hayatın normal göründüğünü söylüyor.

Ancak trafiğe çıkan araç sayısı daha az, birçok dükkan ve mağaza kapalı. İnsanlar ise daha sakin görünüyor.

Taliban üyeleri Kabil'de bir kontrol noktasında
EPA
Taliban üyeleri Kabil'de bir kontrol noktasında

Uluslararası havalimanında ise tam bir kaos yaşanıyor.

Ülkeyi terk etmeye çalışan binlerce Afgan, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti
Getty Images
Ülkeyi terk etmeye çalışan binlerce Afgan, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti
Havalimanı'nı çevreleyen duvarı aşmaya çalışan aileler
EPA
Havalimanı'nı çevreleyen duvarı aşmaya çalışan aileler
Kabil havalimanında uçağa tırmanan insanlar
BBC
Kabil havalimanında uçağa tırmanan insanlar
Havaalanında uçağın üstünde bekleyen insanlar
AFP

Havalimanında 2500 ABD'li askerin olduğu belirtiliyor. Pentagon Sözcüsü John Kirby, 500 askerin daha havalimanına gönderildiğini söyledi.

Kirby, Amerikan askerlerinin "güvenliği yeniden sağlamaya çalıştığını" belirtti. Pentagon da uçuşlara bir süre ara verildiğini açıklamıştı.

Afgan yolcu üzerine silahını doğrultan Amerikalı asker
AFP
Kabil havaalanında tam bir kaos yaşandı. Afgan yolcu üzerine silahını doğrultan Amerikalı asker

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Amerikan askeri uçakları kalkmaya hazırlanırken sivil Afganların uçaklara tutunmaya çalıştığı görülüyor.

ABD uçağına binmeye çalışan insanlar
Unknown

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma, "daha fazla trajedi yaşanmaması için kesin tavır alma" çağrısı yaptı.

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Afganistan'da daha önce öngörülmesi ve önlenmesi gereken bir trajediye tanık oluyoruz" dedi.


AFP
Kabil'den ayrılmak için her yaştan pek çok Afgan havaalanına akın etti

Tüm fotoğrafların telif hakları saklıdır.

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