T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fotoğraflarla: Nil sularının mültecilere yolculuğu

Güney Sudan'daki şiddet ve kıtlık nedeniyle Uganda'ya sığınan yüzbinlerce mülteci için en büyük sorun, suya erişim. Yardım kuruluşları sayesinde Nil Nehri'nin suları mülteci kampındakilere ilaç olabilecek.

04 Nisan 2017 01:43

Şiddet ve açlığın sarstığı ülkelerinden Uganda'nın kuzeyine sığınan yüzbinlerce Güney Sudanlı'dan yaklaşık 50 bini, Rhino mülteci kampında yaşıyor.

Arua şehri yakınlarındaki çalılık ve bodur ağaçlarla kaplı bölge, kulübeler ve çadırların kurulduğu bu kamp, artık onların evi.

Kampta koşullar zor olsa da herkes, en büyük zorluğun suya erişmek olduğu konusunda hemfikir. Bölgede sondaj kuyuları yok; akarsuların çoğu da kurumuş durumda.

Kurumayan nehirlerinse suyu, koyu kahverengi akıyor.

Mültecilerin yaşadığı su kıtlığına çözüm için, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü, Nil Nehri'nden su taşınması için çalışmalara başladı.

Suyun tankerlere yüklenilmeden önce tekrar ve tekrar test edilmesi gerekiyor. Ardından bu sular yüzlerce küçük tankın yatırıldığı çalıların arasından kampa akıtılıyor.

Bu tankların günde iki ya da üç kez yeniden doldurulması gerekli.

Boru ve pompalar aracılığıyla su, nehirden yüzdürme tanklarına çekiliyor. Alüminyum sülfat aracılığıyla su tortulardan arındırılıyor.

Bu baraj sistemi sayesinde 40'dan fazla uluslararası ve yerli çalışan istihdam edilebildi.

Kızıl Haç örgütünden Noor Pwani'ye göre, koşulların hijyenik olmaktan çok uzak olduğu bu kalabalık yerleşimlerde bulaşıcı hastalıklardan korunmanın tek yolu buydu.

Gönüllü Agaba Derrick'in işiyse, nehir suyunu düzenli olarak denetlemek ve bakterilerden arındırmak için suya ne kadar alüminyum sülfat ile klorin konulması gerektiğini belirlemek.

Bu yöntemle mülteci kampı için her gün bir milyona yakın su pompalanabiliyor.

Kampta kişi başına temizlik ve içme için gerekli görülen su miktarı, 15 ve 20 litre arasında değişiyor.

Kamptaki Monica Achan adlı kadın, askerlerin eniştesini öldürmesinden sonra iki hafta boyunca çalılıklar arasından Uganda'ya yürümüş.

Şimdi kamptaki yeni evi olan çadırında Nil Nehri'nin sularını yudumluyor.

Achan "Burada yaşam zor ama suyla, hayatta kalabiliriz. Su hayat demek" diyor.

Tommy Trenchard
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güney SudanUgandaYardımNil NehriGüney SudanlıRhinoBölgedeUluslararası Kızıl HaçArdındanAlüminyumHaçNoor PwaniAgaba DerrickMonica AchanSuTrenchard</a>

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24