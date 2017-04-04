Fotoğraflarla: Nil sularının mültecilere yolculuğu

Şiddet ve açlığın sarstığı ülkelerinden Uganda'nın kuzeyine sığınan yüzbinlerce Güney Sudanlı'dan yaklaşık 50 bini, Rhino mülteci kampında yaşıyor.

Arua şehri yakınlarındaki çalılık ve bodur ağaçlarla kaplı bölge, kulübeler ve çadırların kurulduğu bu kamp, artık onların evi.

Kampta koşullar zor olsa da herkes, en büyük zorluğun suya erişmek olduğu konusunda hemfikir. Bölgede sondaj kuyuları yok; akarsuların çoğu da kurumuş durumda.

Kurumayan nehirlerinse suyu, koyu kahverengi akıyor.

Mültecilerin yaşadığı su kıtlığına çözüm için, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü, Nil Nehri'nden su taşınması için çalışmalara başladı.

Suyun tankerlere yüklenilmeden önce tekrar ve tekrar test edilmesi gerekiyor. Ardından bu sular yüzlerce küçük tankın yatırıldığı çalıların arasından kampa akıtılıyor.

Bu tankların günde iki ya da üç kez yeniden doldurulması gerekli.

Boru ve pompalar aracılığıyla su, nehirden yüzdürme tanklarına çekiliyor. Alüminyum sülfat aracılığıyla su tortulardan arındırılıyor.

Bu baraj sistemi sayesinde 40'dan fazla uluslararası ve yerli çalışan istihdam edilebildi.

Kızıl Haç örgütünden Noor Pwani'ye göre, koşulların hijyenik olmaktan çok uzak olduğu bu kalabalık yerleşimlerde bulaşıcı hastalıklardan korunmanın tek yolu buydu.

Gönüllü Agaba Derrick'in işiyse, nehir suyunu düzenli olarak denetlemek ve bakterilerden arındırmak için suya ne kadar alüminyum sülfat ile klorin konulması gerektiğini belirlemek.

Bu yöntemle mülteci kampı için her gün bir milyona yakın su pompalanabiliyor.

Kampta kişi başına temizlik ve içme için gerekli görülen su miktarı, 15 ve 20 litre arasında değişiyor.

Kamptaki Monica Achan adlı kadın, askerlerin eniştesini öldürmesinden sonra iki hafta boyunca çalılıklar arasından Uganda'ya yürümüş.

Şimdi kamptaki yeni evi olan çadırında Nil Nehri'nin sularını yudumluyor.

Achan "Burada yaşam zor ama suyla, hayatta kalabiliriz. Su hayat demek" diyor.