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Dünya
BBC Türkçe

Fotoğraflarla: Londra'da yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki 24 katlı Grenfell Tower binasında günün ilk saatlerinde çıkan yangın kentin birçok noktasından görülebiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Kuzey Kensington bölgesinde, 24 katlı Grenfell Tower binasında günün ilk saatlerinde çıkan yangın kentin birçok noktasından görülebiliyor.

Sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan fakat yer yer devam eden binadan dumanlar yükseliyor.

Çıkışı nedeni henüz belli olmayan yangında 50 kişi yaralanırken, hayatını kaybedenler olduğu da açıklandı. İtfaiye ekipleri günün ağırdığı saatlerde binadan yaralı çıkarırken görüntülendi.

120 dairenin bulunduğu bu sosyal konut binasında yangın çıktığı sırada yaklaşık 600 kişinin olduğu düşünülüyor.

Yetkililer olayda altı kişinin öldüğünü, ölü sayısının artmasının beklendiğini açıkladı.

Yetkililer binanın çökmesi riskinin bulunmadığını söyledi.

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