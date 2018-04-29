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BBC Türkçe

Fotoğraflarla: Londra'da geleneksel kostümlü bisiklet turu

İngiltere'nin başkentinde her yıl Mayıs ayında düzenlenen Tweed Run etkinliğine bu yıl da ilgi yoğundu. Londra'nın merkezinde yüzlerce kişi birbirinden ilginç kostümlerle bisiklete bindi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin başkenti Londra'da her yıl Mayıs ayında düzenlenen Tweed Run etkinliği bu yıl da büyük ilgi ile takip edildi.

Londra'nın merkezinde gerçekleşen etkinliğe yüzlerce bisiklet sever katıldı.

Yaklaşık 19 kilometre süren yolculukta çay molası verildi, öğlen yemeği yenildi.

Etkinlikte en büyük ilgiyi her yıl olduğu gibi yüksek tekerlekli bisikletler çekti.

Londralıları bir günlüğüne de olsa 20. yüzyılın başlarına götüren etkinlik, "stille süslenmiş bisikilet turu" tanımlanıyor.

Aylar öncesinden yerlerini ayırtmayı başaran katılımcılar ise çeşitli dallarda ödüllendiriliyor.

En iyi giyinen erkek ve kadına armağan veriliyor.

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