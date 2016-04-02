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Dünya
Deutsche Welle

Fotoğraflarla kayıp sığınmacı çocuklar aranıyor

Kızıl Haç Avrupa'da fotoğraflarla kayıp sığınmacı çocukları arıyor. Hazırlanan internet sayfasında, çocuk fotoğrafları koruma altında tutuluyor.

02 Nisan 2016 16:09


Kızıl Haç'a son birkaç hafta içinde yüzlerce kayıp sığınmacı çocuk ihbarı yapıldığı açıklandı. Yapılan kayıp başvuruları üzerine fotoğrafları yardımıyla sığınmacı çocuklar aranmaya başlandı.

Alman Kızıl Haç sözcüsü Susanne Pohl, Trace-the-face-Kids adlı internet sitesi üzerinden birkaç haftadır çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Pohl, kayıpları bu yolla henüz kısa bir süredir aramaya başlamış olmalarına karşın, 14 yaşına kadar yüzlerce kayıp sığınmacı çocuğun fotoğraflarının siteye yerleştirildiğine dikkat çekti.

Pilot projede Almanya, Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre Kızıl Haçı yer alıyor. Kızıl Haç, ailelerini arayan çocuklardan ve çocuklarının Avrupa'da olduğunu umut eden ailelerden fotoğraflar topluyor. Reşit olan sığınmacı gençlerden farklı olarak 18 yaşın altındaki sığınmacı çocukların fotoğrafları internet sayfası üzerinde koruma altında tutuluyor.

Tracetheface.org üzerinden yayınlanan fotoğraflar, çocukların korunması bakımından ancak Kızıl Haç yetkilileri ile birlikte görüntülenebiliyor.

Alman Kızıl Haç'ı geçen yıl 345 kayıp sığınmacı çocuk ihbarı aldı. Bu oranın geçen yıla göre yüzde 60 daha fazla olduğu belirtiliyor. Europol'ün verilerine göre 2016 başından bu yana Almanya'da reşit olmayan kayıp sığınmacı çocuk sayısı 4 bin 749'a ulaştı. Yetkililer bu sayının, sınır geçişlerinde birden fazla kayıt altına alınma vakaları nedeniyle de yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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