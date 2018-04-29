Fotoğraflarla İran'ın başkenti Tahran'daki saldırılar
İran'ın başkenti Tahran'da Meclis binası ve 1979 İran İslam devriminin liderleri Ayetullah Humeyni'nin türbesine gerçekleştirilen saldırıda son açıklamalara göre en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Saldırıya uğrayan mekanlarda yaşananlar
29 Nisan 2018 20:30
Saldırıya uğrayan mekanlarda yaşananlar objektiflere böyle yansıdı.
IŞİD'in üstlendiği saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir