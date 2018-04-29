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Dünya
BBC Türkçe

Fotoğraflarla İran'ın başkenti Tahran'daki saldırılar

İran'ın başkenti Tahran'da Meclis binası ve 1979 İran İslam devriminin liderleri Ayetullah Humeyni'nin türbesine gerçekleştirilen saldırıda son açıklamalara göre en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Saldırıya uğrayan mekanlarda yaşananlar

29 Nisan 2018 20:30

Saldırıya uğrayan mekanlarda yaşananlar objektiflere böyle yansıdı.

IŞİD'in üstlendiği saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

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