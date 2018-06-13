Fotoğraflarla: Hong Kong'da 20 metrekarelik cüce dairelerdeki yaşamlar

Hong Kong'da yaşayan genç profesyoneller daire fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kutu şeklindeki "cüce dairelerde" yaşamlarını sürdürüyor.

Nüfus yoğunluğunun her anlamıyla hissedildiği şehirdeki inşaat sektörü, genç çalışanların bütçelerine uygun bu tarz yapıları hayata geçiriyor.

Ve dahası oldukça moda olan bu cüce dairler için büyük meblağlar gözden çıkarılıyor.

AFP haber ajansının görüntülediği bu evlerden birinde yaşayan finans sektörü çalışanı 25 yaşındaki Adrian Law, dairesine 765 bin dolar ödediğini açıklıyor.

Nano daire ya da cüce daire tabiri ise 20 metrekarenin altındaki segment için kullanılıyor.

Bu ebattaki bir daireye yerleşebilmek için mobilyaların da buna uygun olması gerekiyor.

Katlanarak duvarara soktuğu yatağının altından bir masa çıkıyor. Law'un eşyalarının büyük bir kısmı ise ailesinin evinde bulunuyor.

2013 yılında yapılan bir araştırma, Hong Kong'un dünyada en fazla kira ödenen şehir olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni yapılan 40 metrekarenin altındaki dairelerin yüzde 60'ı yatırım için satın alınıyor ve raporlar 7.4 milyon Hong Kong'lunun ev sahibi olabilmek gelirinden giderek uzaklaştığını ortaya koyuyor.

Yetkililer deniz doldurma gibi yeni inşaat alanları yaratma opsiyonlarını değerlendirirken tasarımcılar ise konteynırlarını mini yaşam alanlarına dönüştürüyor.

Aylık 32 bin Hong Kong doları (yaklaşık 19 bin lira) kazanan bir öğretmen olan 29 yaşındaki Jezz Ng, alternatif bir kiralama yöntemi ile ay sonunu getirebilir duruma gelmiş.

O yaşam alanlarına bölünmüş bir daireyi 7 kişi ile daha paylaşıyor. Pod olarak adlandırılan bu yaşam alanında yalnızca bir yatağa yetecek kadar yer var.