Fotoğraflarla: Calais beş günde nasıl boşaltıldı?

Fransa'nın Calais kentinde İngiltere'ye gelme umuduyla uzun süredir kampta yaşayan binlerce kişinin 'Orman' olarak bilinen mülteci kampından tahliye edildiği operasyondan fotoğraflar, beş gün süren zorlu sürecin ayrıntılarını özetliyor.

Fransa, Calais'deki mülteci kampını, bin 200'den fazla polisin gözetiminde Pazartesi gününden itibaren boşaltmaya başlamıştı. Cuma günü tahliyenin neredeyse tamamlandığı bildirildi.

Kamptakilerin önemli bir kısmı Afganistan, Suriye, Eritre ve Sudan'dan gelen insanlardan oluşuyordu.

Daha önce de tahliye edilmeye çalışılan Calais'de sığınmacılar ve polis arasında gerilim yaşanmıştı.

Fransız yetkililer, Pazartesi günü kampa gelerek tahliye ve yıkım işlemlerinden önce bölgedeki çadır, baraka ve yapıları inceledi.

"Orman"da kalan binlerce göçmen, Fransa'nın başka bölgelerindeki tesislere gönderilmeden önce fotoğraftaki kayıt merkezinde işlemlerini tamamladı.

Göçmenler için Fransa'daki çeşitli şehirlerde toplam 7500 yatak kapasiteli tesisler oluşturulmuş durumda.

Kayıtlarından sonra göçmenler, sığınma başvurusu yapacakları kabul merkezlerine gitmeleri için otobüslere bindirildi.

Yetkililer, Pazartesi günü bin 900 sığınmacının kendi rızasıyla kampı terk ettiğini, yaklaşık 900'ünün de otobüslere bindirilerek kamptan tahliye edildiğini duyurdu.

Operasyonun ikinci gününde, işçiler inşaat kaskları ve turuncu renkteki üniformalarını giyerek, balyozlarla kampın yıkımına başladı.

Tahliyeler başladıktan sonra, boş çadır ve barakaların yıkımı sürdürüldü.

Gün bittiğinde, yaklaşık 3 bin göçmen otobüslerle Fransa'nın dört bir yanına gönderilmeleri için kamptan çıkarılmıştı. Bu arada göçmen çocuklar arasındaki bine yakın refakatsiz çocuğa, sığınmaları için "Orman" yakınlarında konteynırlar sağlandı.

Calais kampının boşaltıldığı operasyonun üçüncü gününde, kampın bazı bölgeleri ateşe verildi. Ancak bu büyük yangınları kimin çıkardığı henüz netlik kazanmadı.

Fransız yetkililer günün sonuna doğru operasyonun bittiğini açıklarken, bazı yardım kuruluşları bunu söylemek için erken olduğunu, kampın olduğu bölgede hala göçmenlerin bulunduğunu belirtti.

100'e yakın refakatsiz çocuk, battaniye ve tulumlara sarılarak geceyi yerlerde uyuyarak geçirdi.

Ağır makinelerle kamp alanına giren işçiler, ilk tahliyelerden geride kalan göçmenlerin bir önceki günü geçirirken sığındığı yapıları da yıktı.

Fotoğrafta bir grup göçmenin, çadır olarak kullanılan ve ateşe verilmiş barınaklardan çıkan yoğun dumana rağmen kampta kalmaya devam ettiği görülüyor.

Yardım kuruluşları, "Orman" boşaltılırken ve yıkım sürerken kamp bölgesinde halen birçok refakatsiz çocuğun dolaştığını belirterek, bunun "ciddi boyutlarda tehlike" yarattığını söylemişti.

Aralarında çocukların da olduğu en az 80 kişi, geride kalan çadırlara sığınarak bir önceki geceyi geçirdiği kampta, operasyonun son gününe uyandı.

Cuma sabahı, büyük ölçüde yerle bir olan kampın enkazındaki bir grup göçmen, Fransa'daki tesislere götürülmek için otobüslerinin kapısında sıralandı.

Aynı saatlerde iki büyük yangın kamptaki çalışmaları sarstı.

Calais polisi ise, günün sonuna kadar tahliyenin tamamlanacağını söyleyerek, "'Orman'dan ayrılmayı reddeden göçmenlerin gözaltına alınacağını" duyurdu.