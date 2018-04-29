T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fotoğraflarla: 6 mültecinin İtalya Alplerinden Fransa'ya tehlikeli yolcuğu

Reuters haber ajansı İtalya üzerinden Alpler'i aşarak Fransa'ya ulaşmaya çalışan bir grup mültecinin Aralık ayında gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuğu görüntüledi.

29 Nisan 2018 20:30

Reuters haber ajansı İtalya üzerinden Alpler'i aşarak Fransa'ya ulaşmaya çalışan bir grup mültecinin Aralık ayında gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuğu görüntüledi.

Dik ve tehlikeli bir hat üzerinde gerçekleşen yürüyüşte toplam 6 mülteci yer alıyordu. Reuters muhabiri, sıcaklığın eksi 9 derece olduğunu, mültecilerin kıyafetlerinin ise bu havaya uygun olmadığını aktardı.

O mültecilerden Abdullhai, Gine'deki evinden karla kaplı Alp dağlarına ulaşmasının 3 yıl sürdüğünü söyledi.

Ülkesinde eşini ve 3 çocuğunu bıraktığını söyleyen 38 yaşındaki adam, yolculuğun artık final aşamasına ulaşmayı umduğunu açıkladı:

"Gine'deki yaşantımız iyi değildi. Benim ve çocuklarım için orada bir gelecek yok. Ama burada Avrupa'da o geleceği bulabiliriz. Bunun için denemeye değer"

2015 yılında Avrupa'ya Orta Doğu ve Afrika'dan bir milyonun üzerinde mülteci ulaşmayı başardı.

Kıtaya botla ulaşan mültecilerin sayısı 2016'da 363,504 iken sayı 2017'de neredeyse yarı yarıya azaldı ve 171,635 oldu.

Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre yalnızca İtalya'ya ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin civarında.

Reuters'ın konuştuğu mültecilerden 28 yaşındaki Gineli Kamarra, tehlikeli yolculuğuın "kendisi için büyütülecek bir yanı olmadığını" söyledi.

Kamarra sözlerine şöyle devam etti: "Libya'da aylarca tutsak kaldım ve işkenceye uğradım. Bedava çalıştırıldım. Yaralarıma baksana."

Grup yolculuk sırasında bir mağarada mola verdi ve burada ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Muhabir bu anlarda grubun, yolculuk hikayelerini birbirleri ile paylaştığını aktardı.

Reuters'ın yolculuklarına eşlik ettiği 6 kişilik mülteci grubu, soyadlarını vermek istemedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReutersAlplerFransaAralıkDikAbdullhai GineAlpBenimAmaAvrupaBununAvrupa Orta DoğuAfrikaGöçGineli KamarraBedavaYaralarıma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24