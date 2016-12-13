Fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan 'Interrail Ayşe Teyze' İzmir'de bulundu

Otostop çektiği araçta fotoğraf makinesini unutan ve içinden çıkan fotoğaflarla sosyal medyada fenomen olan Ayşe Teyze İzmir'de bulundu.

Aracın sahibi çift, fotoğraf makinesini inceleyince sosyal medyanın Interrail yakıştırması yaptığı Ayze Teyze'nin tek başına dünya turuna çıkan özgür ve marjinal ruhlu bir teyze olduğu fark etti. Ayşe Teyze'yi aramak için sosyal medyayı seferber eden çift, sonunda amacına ulaştı ve Ayşe Teyze'ye İzmir'de ulaştı ve makineyi teslim etti.

Fotoğraf makinesini otostop çektiği araçta unutan Ayşe Kurucu ile onu araçlarına alan Tülin Tezel Öztemel ve Emre Öztemel'in hikâyesi gülümsetti. Karadeniz üzerinden Gürcistan'a geçen Öztemel çifti, Ayder Yaylası civarında ayağını burktuğu için otostop çeken Ayşe Teyzeyi araçlarına aldı. Bir tur otobüsünün durağında inen Ayşe Teyze fotoğraf makinesini arabada unutunca, üçlü arasında ilginç bir hikaye yaşandı. Araçlarına aldıkları kadına ulaşmak için fotoğraf makinesindeki fotoğrafları sosyal medyaya yüklemeyi düşünen çift, makineyi açtıklarında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

60'lı yaşlarında olan Ayşe Teyzenin tek başına dünyayı gezerken çektiği fotoğrafları gören çift, bu fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. İnternet kullanıcıları da Hindistan, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde fotoğraf çekilen Ayşe Teyze'nin bulunması için adeta seferber oldu. Uzun uğraşların sonucunda Ayşe Teyzenin İzmir'de yaşadığını öğrenen Öztemel çifti, İstanbul'dan İzmir'e fotoğraf makinesini teslim etmeye gitti. Üçlü arasında eğlenceli diyaloglar yaşanırken, Ayşe Teyze kendisini bulan çiftle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Bu fotoğraflar 10 yıllık birikimim"

Ayşe Teyze'yi, onu tanıyan bir sosyal medya kullanıcısı aracılığı ile bulan Öztemel çifti, soluğu İzmir'de aldı. Tek başına katıldığı turlarla 10 yıldır yurt içinde ve yurt dışında pek çok yer gezen Ayşe Kurucu, makinesine kavuşmanın sevincini yaşarken, "Fotoğraf makinem kaybolunca çok üzülmüştüm. Makine yine alınır ama içindeki fotoğraflar önemliydi. Fotoğrafları hiçbir yere aktarmamıştım. 10 yıllık birikimim. O yerlere bir daha gitme imkânım olmaz. Bana dünyayı bağışladınız sanki" dedi.

"Ev kadını gezmeyi sevemez mi?"

Öte yandan, birçok internet kullanıcısı Ayşe Teyze'yi bulmak için uğraşırken, bazıları da bu paylaşımın viral reklam amaçlı olduğunu iddia etmişti. Tülin Temel Öztemel bunun üzerine sosyal medya hesabında şu yazıyı paylaşmıştı:

"Çok insani bir durum bir kişinin eşyasını unutması aslında ama içinden böyle fotoğraflar çıkınca olayın seyri değişiyor tabii ki. Fakat bu durum şunu görmemi sağladı; insanlar iyi niyetini çoktan kaybetmiş. Her şey yalan, dolan diye düşünülüyor. Bu yaşlarda bir ev kadını gezmeyi sevemez mi? Neden bu şaşkınlığımız?"

"Biz Ayşe Teyze'ye ulaştık çok şükür. Makinesini de kendisine ulaştıracağız inşallah. İyilik yapıp ona ulaşmamızı sağlayanlar her gün bomba ve ölüm haberlerinden sıyrılıp güzel şeyler görmenin ve bir iyiliğe yardım etmenin mutluluğunu yaşayacaklar. Onlara bir anı olacak, bize olduğu gibi."