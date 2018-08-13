Fotoğraflar// Rahip Brunson'un evinin önündeki güvenlik önlemleri üst seviyede

Rahip Brunson\'un evinin bulunduğu sokakta güvenlik önlemleri en üst seviyede

İzmir\'de ev hapsinde bulunan ABD\'li Rahip Andrew Brunson\'un evinin bulunduğu sokakta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.

Konak\'ta bulunan Işılay Saygın Sokak\'ta \'Ejder\' adı verilen zırhlı araçlar devriye geziyor. Sokakta, özel harekat ekipleri, yunus polisleri ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri 24 saat görev yapıyor. Semt sakinleri ise önlemlerden şikayetçi değil. Daha önce bir çok hırsızlığın yaşandığı mahallede, polisin 24 saat görev yapmasıyla birlikte hırsızlıkların son bulduğunu belirten mahalle sakinleri, \'Burası Türkiye\'nin en güvenli sokağı oldu\' ifadesini kullandı.