fotoğraflar// İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 19 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL\'DA PKK\'nın gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın Kenya\'da yakalanıp, Türkiye\'ye getirilmesini bahane ederek eylem hazırlığında olan kişilerle ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri, terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede bulunan 26 adresi belirledi. TEM Özel Tim ve Özel Harekat ekiplerinin desteği ile gece saatlerinde yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Şüphelilerin dijital cihazlarına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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