Fotoğrafla yer tespiti yapılacak

T24 - Amerikan istihbarat uzmanları, bilgisayarların bir fotoğrafın dünyanın neresinde çekildiğini tam olarak saptamasını sağlayacak bir teknoloji geliştirdi.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar, bu yeni sistemin uzak ve sarp bölgelerde saklanan teröristlerin yakalanmasında kullanılabileceğini belirterek, yeni teknolojiyle sadece bilgisayarda taranan fotoğrafların birkaç saniye sonra çekildiği yeri anlamanın mümkün olduğunu kaydettiler.



İleri İstihbarat Araştırma Projeleri Dairesi (IARPA) tarafından geliştirilen fütüristik teknolojinin, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve diğer Amerikan istihbarat kuruluşları tarafından hedeflenen teröristlerin yakalanmasında devrim niteliğinde olduğu belirtiliyor.



Bu teknolojiyle oluşturulacak otomatik izleme sistemi ile El Kaide ve Taliban gibi örgütler tarafından yayınlanan fotoğraf ve görüntü kayıtlarının içeriklerine istihbarat kuruluşları odaklanabilecek.



Bu teknoloji zamanında geliştirilseydi, Usame bin Ladin için yapılan operasyonun çok daha önceden düzenleneceği tahmin ediliyor.





