-FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE 44 KİLO VERDİ ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - İngiltere'de aşırı şişman bir adam, kendisini Google sokak haritasında gördükten sonra 44 kilo verdi. İngiliz basınındaki haberlere göre, 56 yaşındaki Bob Mewse, bundan bir yıl önce fotoğrafını Google'un 360 derecelik kameralarla sokakları ayrıntılı olarak gösterdiği haritada görünce, ne kadar kilolu olduğunu idrak ederek dehşete düştü. Yandan çekilmiş fotoğrafında göbeğini bütün haşmetiyle farkeden Mewse, hemen kilo vermeye karar vererek sıkı bir rejime başladı. 133 kilo olan Mewse kilosunun üçte birini kaybetti ve 89 kiloya düştü. Mewse, zaten uzun zamandır kilo vermeyi düşündüğünü ancak fotoğrafı gördükten sonra artık vakit geçirmeden rejime başlaması gerektiğini anladığını söyledi.