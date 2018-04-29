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Fotoğrafın gücü: Boğulan adam

Sea-Watch 3 gemisinin mürettebatı Trablus açıklarında bir şişme bottan yardım çağrısı aldığında fotoğrafçı Alessio Paduano da olayı görüntülemek için gemideydi.

29 Nisan 2018 20:30

Sea-Watch 3 gemisinin mürettebatı Trablus açıklarında bir şişme bottan yardım çağrısı aldığında fotoğrafçı Alessio Paduano da olayı görüntülemek için gemideydi. Paduano, Akdeniz'i aşarak Libya'dan Avrupa'ya gitmeye çalışan bir adamın kurtulma anını nasıl fotoğrafladığını BBC'ye anlattı.

"Saat 11.30 civarında, Libya kıyısından 30 mil açıkta uluslararası sulardaydık. Göçmenlerle dolu bir şişme botu gördüğümüzde Sea-Watch 3 iki kurtarma botu indirdi suya - ben de o botlardan birindeydim.

"Birkaç yüz metre ilerledikten sonra her yönden çaresizce çığlıkların geldiğini duymaya başladım. Çok dramatik bir durumdu. Denizin sessizliği içinde çığlıklar olduğundan da daha sağır edici geliyordu.

"İnsanlar suyun üzerinde kalabilmek için tüm güçleriyle yüzüyordu ve neyse ki en zor durumda olanlardan biri, bize en yakındaki kişiydi. Neredeyse kafasını suyun üzerinde tutamayacak durumdaydı.

"Bu resmi çektiğim an nefesinin ağzına giren suyla kesildiğinde çıkardığı sesi duydum. O ses hâlâ kafamda.

"Bir insan olarak bu tür dramatik sahnelerle hiçbir zaman karşılaşmamayı umuyorum, ama bir fotomuhabir olarak gördüğüm sahnelerde tanık olmaktan imtina edemiyorum, işler çok kötü gitse bile.

"Bu çok yoğun duyguların yaşandığı bir andı ama neyse ki bir süre sonra kurtarma aracımız ona yanaştı ve neredeyse boğulmak üzereyken Sea-Watch 3 ekibi onu kurtarmayı başardı."

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