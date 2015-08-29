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Dünya

Fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı, hayatı değişti!

Norveçli aktivist Gissur Simonarson'ın geçen hafta kalem satan bir babanın fotoğrafını Twitter'da paylaşmasının ardından adının Abdül olduğu belirtilen babaya destek yağdı

29 Ağustos 2015 15:15

Norveçli aktivist Gissur Simonarson, geçen hafta kucağında çocuğuyla Lübnan'ın başkenti Beyrut sokaklarında kalem satan bir babanın fotoğrafını paylaşınca, sosyal medyanın mucizesi bir kez daha gözler önüne serildi. Simonarson’un fotoğrafı Twitter’a koymasının ardından dünyanın hemen her yerinden birçok insan resimdeki babaya yardım etmek istediğini belirtti. Fakat Simonarson, adamı da fotoğrafı çekeni de tanımıyordu.

CNN’in haberine göre, aktivistler “#BuyPens” (Kalemleri satın al) hashtag’iyle Simonarson’un fotoğraftaki şahsın yerini belirlemesine yardımcı oldu. İki günlük araştırma ve çokça yardım sonucu Simonarson adının Abdül olduğu belirtilen babaya ulaştı.

 

Öğrenince şaşkına döndü

 

İki çocuk babası olan ve yalnız yaşadığı belirlenen Abdül, uluslararası bir kampanyanın konusu olduğunu öğrenince şaşkına dönmüş. Fotoğrafta uyurken görülen Reem adlı 4 yaşındaki çocuk ise babasının bulunmasını sağlayan aktivist Carol Malouf’la selfie çektirmek istemiş.

24 saatte 80 bin dolar

Simonarson, Suriye’nin en sorunlu yerlerinden biri olan Yermuk’taki evinden kaçan Abdül ve ailesi için kitle fonlaması yöntemiyle 5 bin dolar toplamak üzere internet sayfası oluşturdu. #BuyPens kampanyası sadece 30 dakika içinde amacına ulaştı. 24 saatte ise 3 bin kişinin yardımıyla toplanan rakam 80 bin doları aştı.

İki çocuğunu da okula gönderecek

Simonarsan, “Abdül miktarı duyunca ağlamaya başladı” derken, 35 yaşındaki Suriyeli babanın “yardım edenlere müteşekkir olduğunu ve cömertlikleri için sürekli teşekkür ettiğini” aktardı.

Elde edilen parayla iki çocuğunu okula göndereceğini söyleyen Abdül, savaştan önce bir çikolata fabrikasında çalışıyormuş.

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