Fotoğrafı sızdıran polis gözaltında!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğraf sistimine gizlice sızıp Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın eşkâl tespit fotoğrafını yasak olmasına rağmen basına sızdıran polis memuru gözaltına alındı.Aziz Yıldırım'ın eşkal tespit fotoğrafının basın kuruluşlarında yer alması büyük bir skandal olarak nitelendirilmişti. İstanbul Emniyeti'nin sıkı takibi sonucu o fotoğrafı Habertürk Gazetesi'ne sızdıran polis memuru tespit edildi ve gözaltına alındı.