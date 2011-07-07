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Fotoğrafı sızdıran polis gözaltında!

Şike operasyonu kapsamında gözaltına alınan Aziz Yıldırım'ın eşkal fotoğrafını sızdıran polis tespit edildi

07 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şike operasyonu kapsamında gözaltına alınan Aziz Yıldırım'ın eşkal fotoğrafını sızdıran polis tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğraf sistimine gizlice sızıp Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın eşkâl tespit fotoğrafını yasak olmasına rağmen basına sızdıran polis memuru gözaltına alındı.  

Aziz Yıldırım'ın eşkal tespit fotoğrafının basın kuruluşlarında yer alması büyük bir skandal olarak nitelendirilmişti. İstanbul Emniyeti'nin sıkı takibi sonucu o fotoğrafı Habertürk Gazetesi'ne sızdıran polis memuru tespit edildi ve gözaltına alındı.  




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