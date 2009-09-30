Fotoğrafı karşılığında 20 Filistinli kadın

İsrail ile Hamas arasında uzun süredir yapılan dolaylı görüşmelerde ilk takas gerçekleşiyor.



İsrail, cezaevlerindeki 20 Filistinli kadın tutukluyu serbest bırakması karşılığında, kaçırıldığı 2006 yılı haziran ayından bu yana Gazze'de tutulan İsrailli asker Gilad Şalit'in görüntülerini alacak.



Bu sabah toplanan İsrail güvenlik kabinesi, video görüntülerinin karşılığında İsrail cezaevlerinde bulunan 20 Filistinli kadın tutuklunun salıverilmesini onayladı.



Filistinli kadın tutukluların serbest bırakılması ve karşılığında video görüntülerinin teslimi cuma günü olacak. Serbest bırakılacakların isimleri ise bugün açıklanacak ve İsrail Cezaevi İdaresi'nin internet sitesinde yayımlanacak.



İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre, bu konudaki değiş tokuş önerisi, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın yanı sıra arabuluculuk çalışmalarına aktif olarak katılan Alman arabuluculardan geldi.



Televizyon, Alman aracıların video görüntülerini gördüğünü de belirtti. Görüntülerin son haftalarda kaydedildiği ve İsrailli askerin iyi olduğunu gösterdiği belirtiliyor.



Görüntüler, 3 yılı aşkın süreden bu yana ailesine sadece bir mektubu ulaşan İsrailli askerin hayatta olduğunu gösteren önemli bir kanıt olarak değerlendiriliyor.



Başbakanlık takası doğruladı



İsrail Başbakanlığı da bir açıklama yayımlayarak ilk takası doğruladı ve güvenlik kabinesinin, söz konusu girişime olumlu karşılık verdiğini ifade etti. Açıklamada bunun Şalit'in serbest bırakılmasıyla ilgili dolaylı görüşmeler çerçevesinde güven inşa etmeye yönelik bir adım olduğu da kaydedildi.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyda ise 20 Filistinli kadın tutuklunun gelecek günlerde evlerine döneceğini belirtti, ancak Şalit'le ilgili video görüntülerinden söz etmedi.



Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt, geçen hafta İsrail'i, Şalit karşılığında 1000 Filistinli tutukluyu serbest bırakması konusunda uyarmış ve esneklik göstermesi gerektiğini söylemişti.