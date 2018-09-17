Fotoğraf 'terör örgütü propagandası' sayıldı; kafe mühürlendi

Diyarbakır'da, Neolitik kafenin, aralarında Ramin Hüseyin Panahi'nin de bulunduğu İran'da idam edilen üç Kürt gencin fotoğraflarını duvara asılı olması nedeniyle mühürlendiği belirtildi. Gençlerin fotoğrafları 'terör örgütü propagandası' sayıldı.

Mühürlenen kafenin sahibi Yaşar Kazıcı, polislerin İran’da geçtiğimiz günlerde idam Ramin Hüseyin Panahi, Zanyar Muradi ve Luqman Muradi’nin fotoğraflarının bulunmasının kapatmaya gerekçe olarak gösterildiğini aktardı.

Gazete Patika’da yer alan habere göre, polis ekiplerinin bir ihbar sonucu kafeye geldiklerini belirten Kazıcı, “Polisin iddiasına göre bu üç kişinin resmini asmak ‘terör örgütü propagandası’ yapmakmış. Polis yaklaşık iki saat boyunca bir yandan şahsımın GBT’sini incelerken diğer yandan da kafenin önünde durarak, sürekli yeni ekipleri çağırarak kafe içerisinde bulunan insanlara rahatsızlık verdi. İdam edilen üç Kürt gencinin resmini delil torbasına koyan polis, şahsımı ifade için TEM Şehitlik karakoluna götürdü” dedi.

"İkinci suçlama"

Kafesinin ikinci kez ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla karşı karşıya geldiğini belirten Kazıcı, “O davadan da Temmuz ayında, ilk duruşmada beraat etmiştik. Neyin propagandasını yaptığımızı onlar da iyi biliyor biz de iyi biliyoruz. Ama hukuk diye bir şey olmadığı için açtıkları terör örgütü propagandası çuvalına ne girerse akla mantığa uymasa dahi delil, kanıt diyerek atıyorlar. Gerekli işlemleri halledip komün kafemizi yeniden açacağız, mührü sahiplerine iade edeceğiz, korkuyu yaymak isteyenlere rağmen cesareti yaymaya devam edeceğiz” dedi.