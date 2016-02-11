Fotoğraf severlere müjde: Zenit geri dönüyor!

Rusya’nın devlet teknoloji şirketi Rostec, dünya genelinde birçok fotoğrafçının 'fotoğraf makinelerinin tankı’ kabul ettiği Zenit’lerin yeniden üretimine başlayacaklarını duyurdu.

Sputnik’in haberine göre Rostec'in İletişim ve Bilgilendirme Departmanı'nın başında bulunan Vasiliy Brovko, RNS'ye yaptığı açıklamada, "Zenitler çok popüler ürünler, biz de Leica'nın (Alman fotoğraf makinesi üreticisi) analog versiyonu, lüks ürünler üretmek istiyoruz" dedi.

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev de 2014 yılında, Zenit makinelerin yeniden üretime başlayabileceğini söylemişti.

SSCB'de oldukça popüler olan Zenit makinelerden yaklaşık 15 milyon tane üretilmiş ve büyük bir kısmı Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ihraç edilmişti. Ancak Zenitlerin üretimine 2005 yılında son verilmişti.



Zenit makineler



Analoghane.com'un derlemesine göre şimdiye kadar üretilen Zenit marka fotoğraf makineleri şöyle:

Zenit 7

1967-1971 yılları arasında 3.024 adet üretilmiştir. Zenit bu modeliyle birlikte ilk defa m42 lens ağız yapısı kullanmaya başlamıştır. 1/1-1000 aralığında enstantane hızı bulunmaktadır.

Zenit 10

1981-1982 yılları arasında 19.865 adet üretilmiştir. m42 lens ağız yapısı kullanmaya başlamıştır. 1/1-500 aralığında enstantane hızı bulunmaktadır. Zenit 10 ile birlikte üzerinde standart olarak industar 50-2 50mm 3.5 diyaframlı lens kullanılmaya başlandı. Hala günümüzde bu lens bazı insanlar tarafından kullanılmaya devam edilmektedir. Hatta bazı insanlar dijital fotoğraflarda adaptör yardımıyla kullanmaktadırlar.

Zenit 11

1981-1990 yılları arasında 1.5 milyon civarlarında üretilmiştir. Leica'nın o döneme ait fotoğraf makinesinden esinlenerek yapıldığı söylenmektedir. 1/30-500 aralığında enstantane hızı bulunmaktadır. Günümüzde hemen hemen her analog fotoğraf makinesi satan yerlerde karşımıza çıkmaktadır. Üzerinde m42 lens ağız yapısı vardır. Standardında helios lensi ile birlikte gelmektedir.Bu lens 58mm 2.0 diyafram değerine sahip olup keskinliğiyle ünlenen ve aynı zamanda hala günümüzde analog ve dijital fotoğraf makinelerinde kullanılmaktadır. Makine hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse analog kullanmaya yeni başlayanlara önerilen modelden biridir. İkinci el piyasasında rağbet gören bir model olup fiyatı temizliğine,pozometresinin çalışıp çalışmamasına göre değişir. Satın alırken kontrol edilmesi gereken en önemli bölümü ise perde kısmıdır. Bu kısım zenit fotoğraf makinelerinde en çabuk arızalanan kısımdır.

Zenit 12 (SD,XP)

1983-1994 yılları arasında 1milyondan fazla üretilmiştir. Zenit 12 olan model diğerlerine oranla daha az sayıda üretilmiştir. 1/30-500 aralığında enstantane hızı bulunmaktadır. Günümüzde bir önceki versiyonu Zenit 11 gibi çokça bulunmaktadır.m42 lens ağzı yapısına sahiptir.Üzerinde Helios 58mm lensi ile birlikte gelmektedir. Bu lenslerin bir çok versiyonu vardır.m42 olan modelleri yine aynı şekilde m42 lens ağız yapısı olan tüm Zenit fotoğraf makineleriyle sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Satın almadan önce daha önceden belirttiğim gibi pozometre ve perde konularına dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Zenit 122

1990 yılında üretimine başlanmış olup 2001 yılına kadar üretildiği söylenmektedir. TTL pozometre kullanılmıştır. m42 lens ağzı yapısına sahiptir. 1/30-500 aralığında enstantane hızı bulunmaktadır. Enstantane değerini led lambalar sayesinde vizörden elektronik olarak görmeyi sağlayan bir teknoloji kullanılmıştır. Satın almak isteyenler için diğer Zenitler için ifade ettiğim tanımlamalar Zenit 122 içinde geçerlidir.

Zenit 15

1989-1993 yılları arasında üretilmiştir. Çok fazla bilinen bir bulunan bir model değildir. 1/1-1000 aralığında enstantane hızı bulunmaktadır. Diğer modeller gibi m42 lens ağız yapısına sahip olup. Bazı modellerinde Helios 77m-4 modeli kullanılmıştır. Bu lens 50mm 1.8 diyafram değerine sahiptir. Swirl bokeh yapısıyla günümüzde isminden hala söz ettirmektedir. Lensi kullanmayı düşünenlere bu lens ile çekilmiş örnek fotoğrafları incelemelerini öneririm. Bu modelde diğer helios modelleri gibi keskin bir lenstir.

Zenit 16

1973-1977 yılları arasında toplamda 11.114 üretilmiştir. Zenitin çok fazla rastlanılan bir modeli değildir. 1/15-1000 aralığında enstantane hızı bulunmaktadır. Diğer modeller gibi m42 lens ağız yapısına sahiptir. Üzerinde Helios 58mm lensi ile birlikte gelmektedir.

Zenit 18

1980-1987 yılları arası toplamda 7.001 adet üretilmiştir. Bu modelde Zenit 18 modeli gibi çok rastlanılan bir model değildir. 1/15-1000 aralığında enstantane hızı bulunmaktadır. Diğer modeller gibi m42 lens ağız yapısına sahiptir. Üzerinde Helios 58mm lensi ile birlikte gelmektedir.

Zenit 19 (T-1)

1979-1987 yılları arasında 121.993 adet üretilmiştir. 1/1-1000 aralığında enstantane hızı bulunmaktadır. Diğer modeller gibi m42 lens ağız yapısına sahiptir. Bazı modellerinde Helios Zenitar 50mm 1.7 diyaframa sahip lensle birlikte satışa sunulmuştur. Bu lens diğer helioslara oranla daha az bulunmaktadır ve daha pahalıdır. Diğerlerinden daha keskin bir lens olduğunu söyleyen bir kitle vardır.

Zenit 312M

Bu model 1998 yılında üretime başlamış olup diğer modellere oranla dış yapısı farklı bir plastik maddeden üretilmiştir. 1/30-500 aralığında enstantane hızı bulunmaktadır. Diğer modeller gibi m42 lens ağız yapısına sahiptir. TTL pozometreye sahiptir. Makinenin gövdesini uyumlu olarak üretilmiş dışı plastik kaplamalı Helios Zenitar lensi ile birlikte gelmektedir.