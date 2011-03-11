-FOTOĞRAF MAKİNESİYLE İŞARET VERDİLER KOCAELİ (A.A) - 11.03.2011 - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Samanlı dağlarında ormanlık alanda kaybolan 2 genç, yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Maşukiye-Kartepe Kayak Merkezi arasındaki ormanlık alanda gezintiye çıkan ancak karanlık çökmesine rağmen geri dönmeyen Emre Sezer ve Yılmaz Topal, telefonla yakınlarına ulaşarak kaybolduklarını bildirdi. Ailelerinin jandarmaya haber vermesi üzerine bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, jandarma, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve AKUT ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kaybolan gençler bu sırada, yanlarındaki fotoğraf makinesinin flaşını kullanarak ve çakmak çakarak arama kurtarma ekiplerine işaret verip, yerlerinin tespit edilmesini sağladı. İşaretin geldiği noktaya doğru iş makineleriyle ilerlemeye çalışan ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu alanda çok zor anlar yaşadı. Arama çalışmaları devam ederken bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Arat, kaybolan gençlerin olduğu alana ulaşabilecekleri bir yolun bulunmadığını, bu nedenle iş makineleriyle yol açılmaya çalışıldığını söyledi. Zafer Arat, arama kurtarma çalışmalarının saat 18.00 civarında başladığını, bazı ekiplerin yol açtığını, AKUT ekibinin ise gençlere yaya olarak ulaşmaya çalıştığını ifade etti. -5 KİLOMETRE YOL AÇILDI- İş makineleriyle, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ormanlık alanda yaklaşık 5 kilometre yol açıp, 2.5 kilometrelik mesafeyi de yaya olarak kateden arama kurtarma ekipleri, saat: 01.15 sularında gençlere ulaştı. Gençler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra arama kurtarma ekipleriyle iş makinelerinin yol açtığı alana doğru yürümeye başladı. Olay yerine gelen Kocaeli Valisi Ercan Topaca, kurtarma ekiplerinin kaybolan gençlere ulaştığını öğrenmesi üzerine telefonla gençlerle irtibat kurdu. Emre Sezer ile görüşen Topaca, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Topaca, Sezer ile görüşmesinin ardından, ''Al sana nişanlını veriyorum'' diyerek telefonu gencin nişanlısı Jale Albayrak'a verdi. Nişanlısıyla telefonda konuşan Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Telefon görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Topaca, gençlerin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu ve korkulacak herhangi bir durumun olmadığını belirtti. -YAKLAŞIK 10 SAAT SONRA KURTARILDI- Saat 03.10 sıralarında ise Emre Sezer ve Yılmaz Topal, arama kurtarma ekipleriyle Maşukiye-Kartepe Kayak Merkezi yolu Sisli Vadi mevkisinde bekleyen Vali Topaca ve diğer yetkililerin yanına geldi. Yılmaz Topal, kurtarma çalışmalarını, iş makineleri ve arama kurtarma ekipleriyle ormanın içine girerek izleyen AA muhabirlerine, kurtarılışının ilk dakikalarında, ''Bir an önce sıcak bir çorba içmek istiyorum'' dedi. Heyecanlı bir gün yaşadıklarını ifade eden Topal, fotoğraf makinelerinin flaşıyla pilleri bitene kadar yerlerini belli etmeye çabaladıklarını, daha sonra çakmak çaktıklarını anlattı. Isınabilmek için de sürekli hareket ettiklerini ifade eden Topal, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, kendisini bekleyen ambulansa bindi. -NİŞANLIDAN SEVİNÇ GÖZYAŞI- Nişanlısı Jale Albayrak'ın göz yaşlarıyla karşıladığı Emre Sezer ise nişanlısına bir süre sarılarak hasret giderdi. Yorgun olduğunu, konuşacak durumda olmadığını ifade eden Sezer, ''Hava soğuktu, çok üşüdük. Takatim kalmadı, röportajı daha sonra yapalım'' diyerek gazetecilerden izin istedi. Sağlık durumları iyi olduğu gözlenen gençler, ambulansa bindirilerek, kontrol amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.