FOTOĞRAF İPTALİ-Kazada ölen üniversiteliler, arkadaş ziyaretine gidiyormuş
Sayın yaziişleri müdürlerinin dikkatine:
Kazada ölen üniversiteliler, arkadaş ziyaretine gidiyormuş' başlıklı haberimizde servis edilen bu fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir
23 Aralık 2017 18:25
Sayın yaziişleri müdürlerinin dikkatine:
Kazada ölen üniversiteliler, arkadaş ziyaretine gidiyormuş\' başlıklı haberimizde servis edilen bu fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.
DHA
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