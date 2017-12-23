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FOTOĞRAF İPTALİ-Kazada ölen üniversiteliler, arkadaş ziyaretine gidiyormuş

Sayın yaziişleri müdürlerinin dikkatine: Kazada ölen üniversiteliler, arkadaş ziyaretine gidiyormuş' başlıklı haberimizde servis edilen bu fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir

23 Aralık 2017 18:25

Sayın yaziişleri müdürlerinin dikkatine:
Kazada ölen üniversiteliler, arkadaş ziyaretine gidiyormuş\' başlıklı haberimizde servis edilen bu fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.
DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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