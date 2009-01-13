Fotoğraf gösterecek



Beşiktaş'ın yeni transferi Yusuf Şimşek, Beşiktaşlı olduğuna inanmayanlara çocuklukta Beşiktaş forması ile çekilmiş fotoğraflarımı göstererek cevap vereceğini söyledi.





Beşiktaş'ın yeni transferi Yusuf Şimşek, hangi takımı tuttuğu yolundaki spekülasyonlar üzerine, çocukluğundan bu yana Beşiktaşlı olduğunu, bunu da fotoğraflar göstererek kanıtlayacağını söyledi.



Tuttuğu takımla ilgili yapılan polemiklerle ilgili Yusuf, ''İnsanlar şunu yanlış anlıyor, 'Anadan doğma Beşiktaşlıyım' dedim. Kimse anasından doğma takım tutamaz, akıl erdikten sonra takım tutulur. Aklım erdiğinden beri Beşiktaş'ı tuttum, şaka değil. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Ne zaman profesyonel oldum, o zamandan beri giydiğim formanın takımını tuttum. Onun için terimin son damlasına kadar akıttım oynadığım her kulüpte. İyi şeyler yaptığımı düşünüyorum ve yıllar sonra çocukluğumda tuttuğum takıma geldim. Hiçbir zaman insanlara söylemekten çekinmedim. Ben Beşiktaşlı'ydım ve Beşiktaş'a geldim, benim için iyi oldu. Beşiktaşlı olduğuma inanmayanlara imza töreninde çocuklukta Beşiktaş forması ile çekilmiş fotoğraflarımı göstererek cevap vereceğim'' dedi.



Yusuf, çocukluğunda tuttuğu takımda forma giyecek olmaktan dolayı heyecan duyup duymadığı sorusuna, ''Tabii ki çocukluğunda tuttuğun takım sonuçta. Biraz daha heyecan, biraz daha zevk, biraz daha iyi şeyler yapma çabası içerisindeyim. Ben gerçekten Beşiktaş'a faydalı olacağımı düşünüyorum. Büyüklerimiz de böyle düşünmüşler ki, beni Beşiktaş'a transfer etmişler. Bunu aslında konuşmanın da çok da bir anlamı yok. Oynayacağım futbolla Beşiktaş'a ne kadar katkı sağlayabileceğimi tüm Türkiye görecek'' yanıtını verdi.



YAŞ KONUSU



Yusuf, Beşiktaş'a gelişiyle yaşı konusunda çeşitli eleştiriler yapıldığının hatırlatılması üzerine de ''İlk önce şunu söylemek istiyorum, ben 33 yaşındayım evet, ama hiçbir kulübü arayıp 'Ben size gelmek istiyorum' diye bir kelime kullanmadım. Demek ki ben 33 yaşında bile iyi bir futbolcuyum ki istenebiliyorum. Hem Trabzonspor Kulübü hem Beşiktaş Kulübü ve diğer kulüplerden transfer teklifi geldi. Benim yaşım demek ki onlar için önemli değil'' diye konuştu.



Beşiktaş taraftarından destek isteyen ve yaşını eleştirmemelerinin iyi olacağını belirten Yusuf, ''Neden, çünkü ben artık Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Bu kulüpte birbuçuk yıl futbol yaşantıma devam edeceğim. Hedeflerimiz olan şampiyonluk ve Türkiye Kupasında bu takımda yer alacağım. Onun için beni artık eleştirmeyi bırakıp destek vermeleri gerekiyor. Sonuçta Beşiktaş'ın ortak hedefi Beşiktaş'ın iyi bir yere gelmesi. Onlardan ben bunu rica ediyorum. 33 yaşında ben milli takıma gidebiliyorsam demek ki hala ben iyi şeyler yapabilecek güçte ve o yetenekteyim diye düşünüyorum. Onun için bana herkesin, özellikle Beşiktaş taraftarının destek vermesi gerekiyor'' dedi.



TARAFTARA ÖVGÜ



Beşiktaş taraftarlarının Türkiye'nin en ateşli taraftarları olduğunu kaydeden Yusuf, ''90 dakika boyunca takımlarını destekliyorlar. Takımları mağlup olduğunda bile destekliyorlar. Güzel bir şey futbolculara destek vermek, kuvvet vermek. Futbolcuların taraftarlarının arkasında olduğunu bilmesi gerçekten mutluluk vericidir. Onların karşısına çıkacağım günü bekliyorum. Stat için, yıllardır güzel bir ambiansı olan, güzel bir ortamı olan şehrin içinde olan bir stat. İnşallah ilk maçımızda onlarla buluşmak istiyorum'' şeklinde konuştu.



''SIKINTIYA İLAÇ OLMAK İÇİN GELDİM''



Yusuf, Beşiktaş'ın ligin ilk yarısındaki en büyük sıkıntısının final pasları olduğunun belirtilmesi üzerine, ''Bu sıkıntıya ilaç olmak için geldim. Beşiktaş'ın çok büyük sıkıntılarının olduğunu düşünmüyorum. Liderle arasında 6 puan fark var, bu da çok büyük bir fark değil. İyi bir başlangıç bizi şampiyonluğa götürecek diye düşünüyorum. Onun için de ben kendi adıma konuşuyorum, Beşiktaş'a faydalı olabileceğimi düşünerek buraya geldim. Başka takımlara da gidebilirdim. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Bunun cevabını sahada en iyi güzel şekilde vereceğimi düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.





''DELGADO YETENEKLİ BİR FUTBOLCU''



Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcusu Delgado ile ortak yönlerinin bulunduğunun kaydedilip, bu futbolcu hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine de Yusuf, ''Ben Anadolu'da oynadığım zamanlarda Delgado'yu gerçekten beğenerek izlerdim. Delgado yetenekli bir futbolcu. Bir takıma çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Onun bir sakatlığı var galiba. Biraz da benim transferim onun sakatlığına bağlı diye düşünüyorum. Çünkü uzun bir süre geri dönemeyecek futbola. Onun meziyetleri daha farklı, benim meziyetlerim daha farklı. İnşallah bunu ikinci yarı göstereceğim'' dedi.



Yusuf, Delgado ile birlikte oynayıp oynayamayacağı sorusuna, ''Bence bunun cevabını hoca verecek. Kim iyiyse hoca onu oynatacak. Amaç kazanmak, hedefe yürümek. Hocamız en iyisini, en formda olanı oynatır diye düşünüyorum'' cevabını verdi.

