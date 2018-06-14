T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fotoğraf dün geceden; istikamet Ankara

Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı

14 Haziran 2018 13:11

Ramazan Bayramı tatili için yollara çıkanlar, TEM Otoyolu’nda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı öncesi TEM Otoyolu’nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Ankara istikametinde yoğunluk oluşurken, trafiğin akışında ise sorun olmadı. Yollarda tedbirlerini arttıran polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yoğunluk sürüyor

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam saatlerinden bu yana TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor. Ankara istikametinde trafik gece geç saatlerde durma noktasına geldi. Araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu’ndan D-100 Karayolu’na yönelenler bu yolda da Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.

ETİKETLER

ankaratemistanbulankara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24