Fotoğraf, 2014'te paylaşılmıştı; Sabah: Muharrem İnce 15 Temmuz'da tavla oynuyordu!

Sabah gazetesi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında tavla oynadığını iddia etti. Haberde, İnce'nin 28 Aralık 2014'te "Köyün gençleri ile okey oynuyoruz" notuyla paylaştığı fotoğraf yer aldı.

Sabah gazetesinde Sema Alim Dalgıç imzasıyla yayımlanan haber, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi nerede olduğu sır gibi saklanıyordu. SABAH, İnce'nin o gece nerede olduğunun sırrını çözdü" ifadesiyle başlıyor.

Haberde İnce'nin kardeşi CHP Yalova İl Genel Meclis Üyesi kardeşi Hüseyin İnce ile birlikte yazlıkta tavla oynadığı iddia ediliyor. Haberde 'İnce'nin yakınları' kaynak gösterilirken şu ifadeler yer alıyor:

"İnce'nin yakınlarının anlattığına göre, o gece İnce ve kardeşi tavla oynarken darbe girişimi olduğunu öğrendi. Muharrem İnce'nin eşinin de Balıkesirli olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihanet girişimine karşı halkı meydanlara davet ettiği dakikalarda İnce'nin aynı yazlıkta evde bulunduğu öğrenildi."

Haberde kaynak olarak 'Arşiv' yazılan, 28 Aralık 2014'te İnce'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf da yer alıyor. İnce bu paylaşımında "Köyün gençleri ile okey oynuyoruz" diye yazmıştı.

"Akşener evindeki misafirlere çay ve kek yapıyordu"

Haberin devamında da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de o gece Beylerbeyi Küplüce'deki evinde olduğu belirtiliyor ve "Akşener evindeki iki misafire çay ve kek yaptığını belirtmişti" ifadesi yer alıyor.

Sabah gazetesinin bahsettiği ifade Akşener'in İyi Parti'yi kurduktan sonra Hürriyet'e verdiği röportajda yer alıyor. Akşener, İpek Özbey'e o geceyle ilgili olarak şunları söylemişti:

"Tarihi eser bir evde oturuyoruz. Üst katında televizyon yok. Günlük çalışan bir kızımız var. Akşam eve misafir geldiğinde ikramı ben yaparım. İki farklı aile misafirimiz. Çay, börek servisini yaptım. Telefonumun sadece WhatsApp’ı açık. Misafirlerimizden biri bizim genel idare kurulu üyemiz Feridun Bahşi; telefonuna köprüyle ilgili bir mesaj geldi. Herkes birbirini aramaya başladı. Hemen televizyonu açtık. Yoldan insanlar geçiyor, televizyonlarda bir gariplik var ama ne olduğu belli değil. Nihayetinde öğrendik. Diğer misafirimiz gitmek için bir tekne istedi. Biz onu sahile kadar indirdik. İnsanlar ellerinde bayraklarla neşeli şekilde köprüye çıkıyor. Eve geldik, öğrendik. Sayın başbakanla ilk tweet’i atan, kınayan siyasetçi olduğumu sanıyorum."