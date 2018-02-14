Foto muhabiri Çağdaş Erdoğan, tahliye edildi: 4 polis tarafından çırılçıplak soyulup işkenceye uğradım!

Kadıköy’de “MİT sosyal tesislerinin fotoğraflarını çektiği” iddiasıyla gözaltına alınan ve 13 Eylül’de tutuklanan gazeteci ve foto muhabiri Çağdaş Erdoğan tahliye edildi. Erdoğan, savunmasında, " Kadıköy Rıhtım Karakolu’da 4 polis tarafından çırılçıplak soyulup işkenceye uğradım" dedi.

MİT sosyal tesislerinin fotoğraflarını çektiği iddiasıyla Kadıköy’de gözaltına alınan ve 13 Eylül’de tutuklanan gazeteci ve foto muhabiri Çağdaş Erdoğan dün İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşına çıktı.

‘’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terör örgütü propagandası yapmak’’ suçlamasıyla yargılanan Erdoğan, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Erdoğan, savunmasında, “Moda Sahili’ne nefes almak için sürekli giderim. Kamuya açık bir alan. Gezintim boyunca fotoğraflar çekerim. O günde Moda sahili, Kalamış Parkı civarında MİT’e ait olduğu söylenen ‘görünmez’ binanın fotoğrafını çektiğim için sivil bir polis tarafından gözaltına alındım. Kadıköy Rıhtım Karakolu’da 4 polis tarafından çırılçıplak soyulup işkenceye uğradım. Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde IŞİD’liler ile bir arada tutuldum. Gözaltı sürecimin 2. günü MİT görevlisi olduğunu söyleyen 2 kişi tarafından haber kaynaklarıma ilişkin ajanlık dayatmasına maruz kaldım” diye konuştu.