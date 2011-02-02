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FOSTER'IN CESEDİ MORGA KALDIRILDI İSTANBUL (A.A)

02 Şubat 2011 15:49

-FOSTER'IN CESEDİ MORGA KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) - 02.02.2011 - Sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Caddebostan Tanzimat Sokak'taki 3 katlı binada ölü bulunan sunucu ve oyuncu Foster ile ilgili olarak Kadıköy Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme tamamlandı. Foster'ın cesedi, incelemelerin ardından cenaze aracıyla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Bu arada, olay yerine gelerek eşinin ölü bulunduğu binaya giren Foster'ın eşi Yasin Solmaz da, kısa bir süre sonra buradan ayrıldı.

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