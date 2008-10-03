Fossett'in kemikleri bulundu

* ABD'de geçen yıl küçük uçağıyla kaybolan Amerikalı maceracı milyarder Steve Fossett'in uçağının düştüğü alanda insan kemikleri bulunduğu belirtildi.



* Eylül 2007'de küçük uçağıyla Nevada çölünde kalktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Fossett, bütün arama kurtarma çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Şubat ayında mahkeme, Fossett'in öldüğüne karar vermişti.



Amerikalı arama kurtarma görevlileri, California'nın doğusundaki ücra bir alanda Fossett'in uçağının enkazının yayıldığı alanın ortasında buldukları insan kemiklerinin küçük parçalar olduğunu, ancak bu miktarın kimlik tespitini sağlayacak DNA analizinin yapılması için yeterli bulunduğunu söyledi.



Tam bir maceraperestti



Birkaç gün önce Fossett'e ait bazı eşyaların dağcılar tarafından bulunmasının ardından, çarşamba günü yeni bir arama çalışması başlatılmış, böylece uçağın enkazına ulaşılmıştı. Uçağın enkazı, California eyaletinde Mammoth Lakes kasabası yakınlarındaki Inyo Ulusal Ormanında bulunmuştu.



2002 yılında balonla tek başına dünyayı dolaşan ilk kişi olan Fossett, 2005 yılında da uçakla dünyanın etrafında durmaksızın uçmuş, yüzlerce dağın zirvesine çıkmış, Manş Denizini yüzerek geçmiş, birçok rekora imza atmıştı.

