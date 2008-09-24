Fossati ile yollar ayrıldı

2010 Dünya Kupası elemelerinde grubunda lider olan Katar Milli Futbol Takımı'nın çalıştırıcısı Fossati'nin görevine son verildi.



Katar Futbol Federasyonu'nun üst düzey bir yetkilisi, bir süre önce midesinden ameliyat olan Fossati'nin iyileşme sürecinin uzaması üzerine, Uruguaylı teknik adama yol verildiğini bildirdi.



Fossati'nin yerine, Birleşik Arap Emirlikleri ekibini yeni bırakan Fransız Bruno Metsu'nun getirilebileceğini ifade eden yetkili, "Katar'ı bilen Metsu ile ilgileniyoruz, ancak yerel antrenörlere de bakıyoruz" dedi.



Son zamanlarda, 19. Dünya Kupası elemelerinde Asya kıtasında mücadele eden takımların 3'ünün teknik direktöründe değişiklik oldu. Metsu'dan başka, Özbekistan takımının çalıştırıcısı Rauf Inileev de görevi bırakmıştı.



Japonya, Avustralya, Bahreyn ve Özbekistan ile 1. Grup'ta mücadele eden Katar, 4 puanla ilk sırada yer alıyor.

