T24 LogoT24 Logo
Spor

Fossati ile yollar ayrıldı

2010 Dünya Kupası elemelerinde grubunda lider olan Katar Milli Futbol Takımı'nın çalıştırıcısı Fossati'nin görevine son verildi.

24 Eylül 2008 03:00

2010 Dünya Kupası elemelerinde grubunda lider olan Katar Milli Futbol Takımı'nın çalıştırıcısı Fossati'nin görevine son verildi.

Katar Futbol Federasyonu'nun üst düzey bir yetkilisi, bir süre önce midesinden ameliyat olan Fossati'nin iyileşme sürecinin uzaması üzerine, Uruguaylı teknik adama yol verildiğini bildirdi.

Fossati'nin yerine, Birleşik Arap Emirlikleri ekibini yeni bırakan Fransız Bruno Metsu'nun getirilebileceğini ifade eden yetkili, "Katar'ı bilen Metsu ile ilgileniyoruz, ancak yerel antrenörlere de bakıyoruz" dedi.

Son zamanlarda, 19. Dünya Kupası elemelerinde Asya kıtasında mücadele eden takımların 3'ünün teknik direktöründe değişiklik oldu. Metsu'dan başka, Özbekistan takımının çalıştırıcısı Rauf Inileev de görevi bırakmıştı.

Japonya, Avustralya, Bahreyn ve Özbekistan ile 1. Grup'ta mücadele eden Katar, 4 puanla ilk sırada yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24