Fosil yakıta alternatif çevre dostu zeytin çekirdeği

Sefer TALAY- Fatih Emrah ERDOĞAN/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde TARİŞ\'e bağlı 76 No’lu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi fabrikasında, prinadan ayrıştırılan zeytin çekirdekleri fosil yakıtlara alternatif olarak değerlendirilmeye başlandı.

Dönemin Burhaniye Belediye Başkanı ve 76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Fikret Akova’nın girişimleriyle 10 yıl önce kurulan tesiste, zeytin üreticisi ortakların getirdiği ve TARİŞ tarafından alınan zeytinler sıkılıyor. Zeytinler makinede ezilip hamur haline getirilmesiyle elde edilen yağdan kalan posa ise fabrikadaki tesiste son 1 işlemden daha geçiyor. Kalan posa sudan geçirilerek iri taneleri zeytin çekirdekleri ayrıştırılıyor. Elde edilen zeytin çekirdekleri ise 5 bin kalori değerinde çevreci yakıt olarak kullanıma hazır hale geliyor.

Barış, dost, sevginin simgesi sayılan; bazı inanışlarda kutsal atfedilen zeytin ağacının her bir kısmı günlük hayatımıza değer katıyor. Etli kısmı ve yağından sofralarda yararlanılan zeytinin, kalan posası da dünyayı kirleten fosil yakıtlara alternatif olarak günlük yaşamda kullanılmaya başlandı. Yerli kaliteli kömürlerin kalori değeri ortalama 4 bin- 4 bin 500 civarı olarak değerlendirilirken, zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıt ise 5 bin kalori olarak ısınma ihtiyacımızı karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer bir özelliği ise 1 ton da yaklaşık 3-4 kilogram civarında kül (atık) bırakması.

Türkiye, zeytinyağı üretiminde dünya sıralamasında ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Nefaset ve kalitesi ile Türkiye’nin önemli zeytinyağı üretim merkezlerinin başında gelen Edremit Körfezi’nde, zeytin çekirdeği kuru yakıt olarak değerini arttırmaya başladı. Çevre dostu olması ve bıraktığı kül-atık miktarı 1 ton da 3-4 kilogram civarında olmasıyla zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıta talepler artmaya başladı. Halen doğalgaz kullanılmayan Edremit Körfezi’nde, çevre dostu yakıt olan zeytin çekirdeğine talep oldukça fazla.

\'ÇEVRE DOSTU YAKIT\'

Zeytin çekirdeğinin çevre dostu yakıt olmasına dikkat çeken 76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, TARİŞ Burhaniye zeytinyağı fabrikasının günlük 3 bin 500 çuval zeytin işleme kapasitesi bulunduğunu söyledi. İşlenen zeytinden yüzde 15 zeytin çekirdeği elde edildiğini belirten Öztürk, şöyle dedi:

\"Fabrikamıza gelen zeytinin her bölümü değerlenmekte. Tesisimizde zeytinyağının sıkılması ardından en son prinadan zeytin çekirdeğini ayırıyoruz. Bu zeytin çekirdeklerini tüketicilere satmaktayız. Daha sonra kalan prina, prina fabrikalarına gönderiliyor. Ayrıca zeytin işlenirken ayrılan zeytin yapraklarını da üreticilerimize besin olarak kullanmaları için veriyoruz. Zeytin çekirdeğinde kalori değeri olarak yapılan ölçümlerde 5 bin kalori olarak netice aldık. Temiz bir yakıt olması nedeniyle de tüketiciler tarafından tercih edilmekte. 1 ton da yaklaşık 3-4 kilogram kül çıkmakta ve çevreye zararı yoktur. Kirli bir dumanı yok. Fiyatını KDV dahil 450 TL’ye satıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yurtdışına da gönderdik. Ancak şuan sadece yurtiçi satışımız var.\"

KÖMÜRE KIYASLA KALORİSİ YÜKSEK

76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Fabrika Müdürü Yalçın Şence, zeytin çekirdeğinin kömüre kıyasla kalorisinin yüksek olduğunu ve çevre kirliliğine neden olmadığını belirtti. Zeytin çekirdeğinde kazan temizleme sıkıntısının da çok az olduğunu söyleyen Şence, prina ile zeytin çekirdeği arasındaki farkı ise şu şekilde anlattı:

\"Zeytin çekirdeğindeki kül oranı yüzde 1 civarında iken, prina da ise bu oran yüzde 30- 50 arasında değişmekte. Prina da maksimum kalori değeri 3 bin de kalmaktadır. Zeytin çekirdeği prinaya göre hem çevre temizliği yönünde daha kullanışlı ve evin içinde, odamızda dahi tutacağımız kokusuz bir yakıttır.”

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