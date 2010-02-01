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Dünya

'Fosfor'a onay veren iki subaya disiplin cezası

Gazze savaşında beyaz fosfor kullanılmasını onayladıkları için iki yüksek rütbeli subaya disiplin cezası verildi.

01 Şubat 2010 02:00

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun geçen yılki Gazze savaşında beyaz fosfor kullanılmasını onayladıkları için iki yüksek rütbeli subayın disiplin cezası aldığını yazdı.
    


Gazetenin haberine göre, açılan askeri soruşturmada Gazze komutanı ve bir tugay komutanının, bir BM yardım ajansının idaresindeki binaya bu son derece yakıcı mühimmatın kullanılmasıyla insan hayatını tehlikeye attığına karar verildi.


Haberde, subaylara hangi cezanın verildiği belirtilmedi.


İsrail'in Gazze'ye Aralık 2008-Ocak 2009 arasında düzenlediği operasyonlarda BM'nin Gazze'deki Filistinlilere yardım misyonu (UNRWA) binasının gıda deposu, eğitim merkezi ve okulları maddi zarar görmüştü.


İsrail'in bu operasyonlar sırasında beyaz fosfor da kullandığı da bildirilmişti.

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