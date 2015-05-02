Foseptik çukurunda 4 saat altın kolye aradı!

Çin ’in Shenyang kentinde yaşayan ve soyadı Wang olan 80 yaşındaki kadının umumi tuvalete altın kolyesini düşürmesi üzerine, olay yerine çağrılan bir drenaj firmasının çalışanı dört saat boyunca foseptik çukurunda kolyeyi bulmaya çalıştı. Ne var ki, aramayı özel kıyafetler ve gaz maskesiyle gerçekleştiren görevli, çukurdan elleri boş çıktı.

Radikal’de yer alan habere göre, bin sterlin değerindeki kolyenin oğlunun kendisine hediyesi olduğunu söyleyen Wang, iki metre derinliğindeki foseptik çukuruna girilmesi için belediyeden yardım istedi. Belediyeden ret cevabı alan kadın, daha sonra itfaiyeye haber verse de, itfaiyeden de olumsuz yanıt aldı.

Wang’ın bunun üzerine bir drenaj firmasını aradığı ve bölgeye gelen görevlinin yetkililerden izin alarak arama çalışmasında bulunduğu bildirildi.

Kolyenin 20 yıllık olması nedeniyle manevi değeri olduğunu söyleyen Wang, arama ekibine ve ekibi izleyenlere teşekkür etti.