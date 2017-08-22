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Foseptik çukuruna düşen porsuk kurtarıldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali İlçesi'nde bir inşaatın yeni açılan boş foseptik çukuruna düşen porsuk kurtarılarak doğaya bırakıldı

22 Ağustos 2017 15:58

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kocaali İlçesi\'nde bir inşaatın yeni açılan boş foseptik çukuruna düşen porsuk kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Kocaali ilçesinde bir inşaatın foseptik çukuruna düşen porsuğu görenler Orman ve Su İşleri Müdürlüğü\'ne haber verdi. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı ekip inşaat sahasına gelerek uzun uğraşlar sonrasında porsuğu hayvan yakalama aparatı ile düştüğü foseptik çukurundan çıkardı. Vücudunda herhangi bir yara olmadığı görülen porsuk kafese konuldu. Porsuk daha sonra ormanlık alana götürülerek doğaya salındı.

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