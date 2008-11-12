Forvetler formda!..



Beşiktaş'ın golcü futbolcuları Nobre, Bobo ve Holosko son haftalarda attıkları gollerle ön plana çıkarken, siyah-beyazlılarda Brezilya asıllı Mert Nobre 7 golle en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.







Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda Turkcell Süper Lig lideri Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş'ta, galibiyetin yanı sıra forvet oyuncularının son haftalardaki performansının sevinci yaşanıyor.



Trabzonspor karşısında 1 gol kaydeden Bobo ile birlikte Nobre ve Holosko da son haftalardaki verimli performanslarıyla teknik heyete güven verdi.



Sezon başından beri düşüşte oldukları gerekçesiyle eleştirilen forvet oyuncuları, özellikle maçlarda çok başarılı bir görüntü ortaya koydu.



Nobre, Holosko ve Bobo'dan oluşan forvet hattı, attığı gollerle kendilerinden beklenen görevi yerine getirdi. Beşiktaş'ın Fortis Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile yaptığı maçta Holosko golünü atarken, Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor karşısında bu 3 futbolcu da gole ulaşmasını bildi. Son olarak kupada Trabzonspor ile yapılan ve 2-1 kazanılan maçta Bobo gol atarak, forvet hattının formda olduğunu ortaya koydu.



EN GOLCÜSÜ NOBRE

Beşiktaş'ın forvet hattındaki isimleri içinde, şu ana kadar en golcü futbolcu Nobre oldu.



Brezilya asıllı yıldız, ligde 5 ve Avrupa'da 2 olmak üzere toplam 7 gole ulaşarak en golcü isim oldu. Hırslı futbolunu gollerle süsleyen Nobre'nin, Trabzonspor maçında forma giymeyip dinlenirken, Kocaelispor karşısındaki başarılı futbolu ve attığı 2 gol hafızalarda yer etti.



BOBO DA AÇILDI

Siyah-beyazlı takımın en golcü yabancı oyuncusu olan Bobo da son haftalardaki suskunluğuna son verdi ve gollerini sıralamaya başladı.



Ligde 4. haftada Gaziantepspor ile yapılan maçta attığı golle Beşiktaş formasıyla 49 gole ulaşan Bobo, bu karşılaşmanın ardından adeta suskunluğa gömülmüştü. Gaziantepspor mücadelesinin ardından takımının yaptığı 7 maçın 6'sında görev alan Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremeyip büyük bir düşüş yaşamıştı.



Bu süreçte 50. gol stresini yaşayan genç oyuncu, ligde Kocaelispor ile yapılan maçta 1 gol atarak hem 50. golüne ulaştı, hem de uzun süreli suskunluğuna son verdi. Stresten kurtulan Bobo, ilk 11'de çıktığı Trabzonspor maçında da 1 gol atarak golcü kimliğine dönüş sinyalleri verdi. Ligde 4 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, UEFA Kupası ile Fortis Türkiye Kupası'nda da 1'er gol attı ve toplamda 6 gole ulaştı.



HOLOSKO DA ATIYOR

Nobre ve Bobo dışında forvet hattında yer alan bir diğer isim Holosko da bu oyunculara ayak uydurdu ve skorer bir oyun sergiledi.



Ertuğrul Sağlam döneminde orta sahanın sağında görev alan, ancak burada başarılı olamayan Slovak oyuncu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin takımın başına geçmesinin ardından gerçek pozisyonuna geçti ve kendini göstermeye başladı.



Nobre ve Bobo'nun ardından takımın en skorer isimlerinden biri olan Holosko, şu ana dek 5 golü rakip filelere bıraktı.



DELGADO DA VAR

Beşiktaş'ta forvet oyuncuları Nobre, Bobo ve Holosko'nun yanı sıra Arjantinli oyuncu Delgado da golcü özellikleriyle ön plana çıktı.



Delgado, zaman zaman oynadığı futbolla eleştirilse de kritik anlarda attığı gollerle takımına büyük katkı sağlamasını bildi. Kocaelispor karşısında güzel bir gol atan Delgado, bu sezon 5 gol atma başarısı gösterdi.



BURSASPOR MAÇINDA KİM OYNAYACAK

Bobo, Nobre ve Holosko'nun son haftalardaki formu teknik heyeti de tatlı bir sıkıntıya soktu. Bu 3 oyuncunun skorer oyunları sonrası Turkcell Süper Lig'de 16 Kasım Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta kimin oynayacağı merak konusu oldu.



Teknik direktör Mustafa Denizli, forvet hattını genelde Nobre-Holosko ikilisinden oluştururken, Trabzonspor maçında Bobo'yu tek başına sahaya sürdü. Bu maçta Holosko, 80. dakikada oyuna dahil olurken, Nobre ise yedek soyundu.

