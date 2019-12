Forum Trabzon'da dün kepenkler kapandı

Perakendeci yüksek AVM kiralarına karşı örgütleniyor

Forum Trabzon AVM'nin işletici firması Multi TurkMall'ın sorunlarına çözüm bulmamasını protesto eden 80 mağazanın sahibi basın açıklaması yaparak, ekonomik krizde her kesimin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.Merkezde faaliyet gösteren yaklaşık 160 mağazadan 80'i ekonomik kriz nedeniyle artan kiraları ve şirket yönetiminin duyarsızlığını protesto etmek için bu sabah kepenk kapattı. Geçen hafta ‘Platforum' isimli dernek kurarak, alışveriş merkezinin işletmecisi Multi Turkmall yöneticileriyle görüşme yapan mağaza sahipleri, ekonomik krizden etkilendiklerini belirterek kira indirimi istedi ve sorunlarını anlattı. Mağaza sahipleri, verilen bazı sözlere rağmen sorunların çözümü konusunda adım atılmaması üzerine dün akşam yaptıkları toplantı sonucunda kepenk kapatma kararı aldı.Bugün saat 10.00'da kapılarını açan Forum Trabzon AVM'de 80 mağaza kepenk kapatma eylemine katıldı. Alışveriş merkezi önünde toplanan işletmeciler adına açıklama yapan Platforum Derneği yönetim kurulu üyesi Bora Numanoğlu, şöyle dedi:“Forum AVM iştirakçileri olarak, ekonomik krizde varlığımızı sürdürebilir hale gelebilmek için verdiğimiz tüm çabalara rağmen Multi TurkMall yetkililerinden gerekli desteği göremediğimizi üzülerek bildirmek isteriz. Sözleşme imzaladığımız tarihteki ekonomik koşullarla günümüzün ekonomik koşulları bir değildir. O tarihte dünya ve Türkiye'de ekonomik kriz yoktu, markalar büyüme hedefindeydi. Şimdi varlığımızı nasıl sürdüreceğimizi tartışıyoruz. Ekonomik krizle mücadelede herkesin aynı oranda fedakarlık yapması gerekmektedir. Biz iştirakciler olarak bu desteği gösterdiğimizi açık yüreklilikle söylüyoruz. Ama aynı oranda karşılık görememekteyiz. Mücadelemizde herkesten destek bekliyoruz” dedi.Platforum Derneği Başkanı Sedat Bozkurt ise, “Forum AVM şirketinin yöneticileriyle bir araya gelerek toplantı yaptık. Toplantıda bize açıklama yapılmadı. Sorunlarımızla ilgili çözüm önerisi getirilmedi. İşyerlerini kapatma kararı aldık. Bu kararı aldıktan sonra bugün Forum AVM yönetimi, dükkanlara 5 maddelik eylem planı dağıttı. Harekete geçmek için dükkanlarımızı kapatmamızı mı bekliyorlardı” diye konuştu.Kepenk kapatma eylemi yapan mağaza işletmecileri açıklama ardından Forum Trabzon AVM içinde de bir protesto yürüyüşü yaptı. Forum AVM yöneticileri gazetecilerin sorularını yanıtlama yetkileri olmadığını belirterek, “Sorularınızı yazılı olarak verirseniz Multi Turkmall'ın İstanbul'daki merkezine gönderebiliriz” dedi.Forum Trabzon AVM'de bu sabah kepenk kapatan mağazalar arasında, franchising (bayilik) yöntemiyle işletilen United Colors Of Benetton, İpekyol, Beta, Güral Porselen, Avva, Sinequanone, Roman, Vestel, YKM Sport, Twiggy, Storks, Tommy Hillfiger, Tefal, Zen, Samsung, İnci gibi mağazaların kapalı olması dikkat çekti. Bunların yanısıra, büyük şirketlerin kendilerinin işlettiği Bimeks, Koçtaş, Migros, Teknosa gibi mağazalar ise hizmete devam etti.Trabzon'un Değirmendere semtinde faaliyet gösteren Forum Trabzon Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 21 Haziran 2007'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların katıldığı törenle açılmıştı. Multi Turkmall şirketi tarafından yaptırılan ve 100 bin metrekarelik kapalı ve açık alanı bulunan merkez, yaklaşık 100 milyon Euro'ya malolmuştu. 160 mağaza, restoran ve sinema salonlarının bulunduğu Forum Trabzon AVM'de yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor.Forum Trabzon AVM yönetimi, kepenk kapatma eyleminin başlaması ardından her mağazaya yazı göndererek, 5 maddelik eylem planı sundu. Acil olarak hareket geçilecek konuların maddelendiği plana göre, cirosu ve effort indeksinde problemi olan kiracılara çözüm üretilecek, kiracıların mağazalarının tanıtımları için olanaklar artırılacak, kiracıların teknik sorunları acilen çözülecek, yönetime fikir olarak katılmaları sağlanacak, kiracı - Multi Turkmall ilişkileri güçlendirilecek, geniş kapsamlı PR - Marketing faaliyetleri yapılacak.