'Forum İstanbul'da 5 bin kişiye iş imkanı

Türkiye ve Avrupa'nın en önemli alışveriş ve yaşam merkezi projelerinden olan Forum İstanbul yaratacağı 5 bin kişilik istihdamla birlikte 17 Kasım'da açılıyor.



İstanbul Bayrampaşa'da 750 milyon euro yatırımla 38 ayda inşaatı tamamlanan Forum İstanbul içerisinde barındıracağı 265 markası ile 17 Kasım'da ziyaretçileriyle buluşacak.



İçerisinde daha önce açılan Türkiye'nin ilk dev akvaryumu Turkuazoo, IKEA, Teknosa, Türkiye'de ilk mağazasını açan Fransız perakende şirketi Decathlon gibi önemli markaların bulunduğu Forum İstanbul 5 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak. İnşaat aşamasında bile günde ortalama 578 kişi çalışan Forum İstanbul'da tüm inşaat süresi boyunca ise 501 bin 870 iş gücü kullanıldı.



Dev alışveriş merkezinin ana yollarla bağlantısının yapılabilmesi için de 6 km yol inşaa edilen Forum İstanbul'da 5500 araçlık kapasitesi ile Türkiye'nin en yüksek araç kapasitesine sahip otoparkı da bulunuyor.



Yılda 24 milyon ziyaretçi



Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük alışveriş ve yaşam merkezlerinden birisi olan Forum İstanbul, yılda 24 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor. Bu sayının hiç de abartılmış bir rakam olmadığını ifade eden Multi Türkmall CEO'su Levent Eyüboğlu, "Forum Mersin yılda 18 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. İstanbul'un potansiyelini de düşündüğünüzde bu rakamım ne kadar gerçekçi olduğunu görüyoruz" dedi. 17 Kasım'da açılacak olan Forum İstanbul'da 29 Ekim günü sadece Teknosa, Saturn ve IKEA olmak üzere 3 mağazanın açık olmasına rağmen bir günde 100 bin kişi ziyaret ettiği bildirildi.



Alışveriş merkezlerinin ziyaretçi profilleri ile ilgili de bilgi veren Eyüboğlu, "Bizim alışveriş ve yaşam merkezlerimiz halkın yüzde 80'lik kesimine hitap ediyor. AVM içerisindeki mağazalarda 20 liraya da ayakkabı bulabilirsiniz 20 bin liraya da" dedi.



"Kriz bu derece büyük bir projeye engel teşkil edemezdi"



Multi Türkmall CEO'su Levent Eyüboğlu Forum İstanbul'un çok uzun soluklu ve büyük bir yatırım olduğunu belirtti. Eyüboğlu, "Forum İstanbul yarını değil de yarından sonrasını, 5-10 yıl sonralarını düşündüğümüz bir proje. Bu yatırımın geri dönüşüm süresi dahi 10 yıldan fazla. Böyle bir projeyi kriz durduramaz ve erteleyemezdi" dedi. Sadece mağazaların kiralanması sürecinde bir takım aksaklıklar yaşanan Forum İstanbul projesinde krize rağmen şu anda kiralanabilen alanların yüzde 96'sı kiralanmış durumda. Kiralanamayan yüzde 4'lük bir kısım olsa da bu proje için 6 bin metrekare anlamına geliyor.



2011 yılında halka açılacaklar



Bugüne kadar 6 Forum açan, Türkiye ekonomisine 4,3 milyar euro yatırım yaparak 25 bin kişiye istihdam sağlayan Multi Turkmall Türkiye'nin en önemli gayrimenkul şirketleri arasında bulunuyor. Şirketin CEO'su Eyüboğlu "2011 yılında bütün bu deneyimlerimizi ve kazançlarımızı halkımızla paylaşmak için halka açılmayı düşünüyoruz" dedi.

