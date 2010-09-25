-FORUM İSTANBUL, AVRUPA VE AFRİKA'NIN EN İYİSİ İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Forum İstanbul, 2010 Avrupa & Afrika Gayrimenkul ödüllerinde büyük ödüle değer bulundu. Forum İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada 5 kıtadaki projeleri değerlendiren International Property Awards (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) kapsamında düzenelenen Europe & Afrika Property Awards 2010 (Avrupa ve Afrika Gayrimenkul Ödülleri 2010) yarışmasında Forum İstanbul'un, ''en iyi perakende projesi'' alanında büyük ödülü Almanya'dan Centrum Galeri Dresden ile paylaştığı bildirildi. Açıklamada, bu yıl 105 ülkeden projelerin yarıştığı Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nin ödül töreninin dün Londra'da yapıldığı hatırlatılarak, 1995'te sadece konut projelerini değerlendirmeye alarak başlayan, 2009'dan itibaren ticari projeleri de kapsayan ve dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Uluslararası Gayrimenkul 2010 ödülüne değer bulunan Forum İstanbul'un bu yıl içinde ''dünyanın en iyisi'' seçilmek için Pasifik Asya, İngiltere, Amerika ve Orta Doğu ile yarışacağı kaydedildi. Sonuçların 27 Kasım'da Londra'da düzenlenecek törenle açıklanacağı belirtildi.