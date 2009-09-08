T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Forum Ankara mağazası birinci yılını kutluyor

08 Eylül 2009 18:47

Avrupa'nın elektronik ürün mağazalar zinciri Media Markt'ın Türkiye'deki en büyük mağazası olan Forum Ankara, açılışının birinci yılını kutluyor.

Media Markt'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Media Markt Forum Ankara mağazası birinci yıl dolayısıyla, 10 Eylül 2009 Perşembe günü sabah saat 06.00'dan gece 23.00'e kadar açık olacak.

Kutlamalar çerçevesinde mağazada 13 Eylül tarihine kadar Spiderman ve palyaço animasyonlarından yılan balon gösterisine, çocuklar için yüz boyama aktivitesinden çeşitli sürprizlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Bu yıl aynı zamanda kuruluşunun 30. yılını kutlayan Media Markt, Forum Ankara mağazasının birinci yılı dolayısıyla Ankaralı teknoloji tutkunlarına “süpriz fiyatlar”da sunacak.

Toplam 6 bin metrekarelik mağazasında Ankaralılara elektronik ürün turu sunan Media Markt Forum Ankara mağazası, ziyaretçilerini, dünya markalarından oluşan 40 bin fazla ürün çeşidiyle ve uygun fiyatlarla karşılayacak.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24