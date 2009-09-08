Forum Ankara mağazası birinci yılını kutluyor

Avrupa'nın elektronik ürün mağazalar zinciri Media Markt'ın Türkiye'deki en büyük mağazası olan Forum Ankara, açılışının birinci yılını kutluyor.



Media Markt'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Media Markt Forum Ankara mağazası birinci yıl dolayısıyla, 10 Eylül 2009 Perşembe günü sabah saat 06.00'dan gece 23.00'e kadar açık olacak.



Kutlamalar çerçevesinde mağazada 13 Eylül tarihine kadar Spiderman ve palyaço animasyonlarından yılan balon gösterisine, çocuklar için yüz boyama aktivitesinden çeşitli sürprizlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.



Bu yıl aynı zamanda kuruluşunun 30. yılını kutlayan Media Markt, Forum Ankara mağazasının birinci yılı dolayısıyla Ankaralı teknoloji tutkunlarına “süpriz fiyatlar”da sunacak.



Toplam 6 bin metrekarelik mağazasında Ankaralılara elektronik ürün turu sunan Media Markt Forum Ankara mağazası, ziyaretçilerini, dünya markalarından oluşan 40 bin fazla ürün çeşidiyle ve uygun fiyatlarla karşılayacak.



