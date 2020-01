Fortune: Güler Sabancı, dünyanın en güçlü 2'nci iş kadını

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Fortune dergisi tarafından her yıl hazırlanan "Dünyanın En Güçlü 50 İş Kadını (50 Most Powerful Women In Business)" listesinde ikinci oldu. Güler Sabancı'ya ayrıca yükselenler listesinde de ilk sırada yer verildi.

Sabancı Holding'dan konuya ilişikin yapılan açıklamaya göre dergi, Güler Sabancı'yı şöyle tanıttı:

"Türkiye'nin en etkili işkadını olan Sabancı,10 yıl içinde listede ikinci sıraya kadar yükseldi. Alman elektronik devi Siemens yönetim kurulu üyesi olarak seçilen ve Türkiye'nin AB üyeliğinin güçlü destekçisi olan Sabancı, ülkesinin 2023'te ilk on ekonomiden biri olma hedefine de öncülük ediyor. Güler Sabancı'nın Türkiye'deki etkisi ise yadsınamaz. 60.000'e yakın çalışanı ve çimentodan enerjiye birçok iş kolundaki faaliyetleriyle, Grubunun 2012'de konsolide satışları 14,6 milyar dolara ulaştı. Grubun karı ise, enerji sektöründeki yeni projelerin katkısıyla 1 milyar doları aşmış durumda. Grubun piyasa değeri ise, son iki yılda ikiye katlanarak 10 milyar dolara çıktı".



Dört ana kritere göre belirleniyor



Verilen bilgiye göre, 1998 yılından bu yana Fortune dergisi editörleri tarafından hazırlanan liste, dört ana kriter gözetilerek oluşturuluyor. Bu kriterler listede yer alan kadınların kariyerleri, sosyal ve kültürel etkileri, yönettikleri şirketlerin büyüklüğü ve global ekonomideki yeri ile şirketlerin başarısı ve ilerlediği yön olarak sıralanıyor. Listenin ilk sırasında Petrobras'tan Maria das Graças Foster yer alırken Güler Sabancı'dan sonra Westpac'in CEO'su Gail Kelley, ICICI Bank'ın CEO'su Chanda Kochhar ve SEB CEO'su Annika Falkengren yer aldı.

Güler Sabancı, Financial Times tarafından da "Dünyanın Zirvesindeki 50 İş Kadını" arasında ikinci seçilmişti.