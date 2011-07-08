-FORTUNE GLOBAL 500'ÜN ZİRVESİNDE WAL-MART VAR ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Dünyanın en büyük şirketi 421 milyar 849 milyon dolar gelirle ABD'li perakende devi Wal-Mart oldu. Fortune Dergisi'nin ''Global 500'' listesine göre, ABD'li Wal-Mart'ı, iki petrol şirketi takip etti. Hollandalı Royal Dutch Shell 378 milyar 152 milyon dolar gelirle ikinci sırada, ABD'li petrol şirketi Exxon Mobil 354 milyar 674 milyon dolar gelirle üçüncü sırada ve İngiliz petrol şirketi BP ise 308 milyar 928 milyon dolar gelirle dördüncü sırada yer aldı. Derginin, geçen yıl açıkladığı listenin ilk dördünde yer alan şirketler bu yıl da yerlerini korudu. Geçen yıl listeye 5. sıradan giren Japon otomobil şirketi Toyota, bu yıl 8. sıraya gerilerken, bir başka Japon şirketi Japan Post Holdings ise 6. sıradan 9. sıraya düştü. Listenin ilk 10 sırasında 3 Çin şirketi yer aldı. Bu şirketler, 6. sırada yer alan Sinopec Group, 7. sırada yer alan China National Petroleum ve 8. sırada yer alan State Grid oldu. Dünyanın en büyük 500 şirketi sıralamasına, 133 ABD'li şirket, 68 Japon şirketi, 61 Çinli şirket, Fransa'dan 35 şirket, Almanya'dan 34 şirket ve Hindistan'dan da 8 şirket girdi. Listede yer alan şirketlerden 12'sinin üst yöneticisi (CEO) kadınlardan oluştu. Geçen yıl yayımlanan listede 270. sırada yer alan ABD'li mortgage devi Fannie Mae, bu yıl en hızlı büyüyen şirket oldu ve 15. sıraya yerleşti. Şanghay Günlüğü gazetesinin haberine göre, Çin'in ana karasından listede 61 firma yer aldı. Gazeteye göre, Çinliler, 69 şirketle listeye girdi. -KOÇ HOLDİNG LİSTEDE... Türkiye'den listeye giren tek şirket, geçen yıl da olduğu gibi Koç Holding oldu. Koç Holding, 35 milyar 713 milyon dolar gelirle bu yıl listenin 247. sırada yer buldu. Şirket, geçen yıl 273. sıradaydı.