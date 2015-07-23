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Ekonomi

Fortune 500 listesinde bir de Türk şirketi var

Koç Holding, listeye 381. sıradan girmeyi başardı

23 Temmuz 2015 21:51

ABD’nin en köklü ekonomi dergilerinden olan Fortune, geleneksel 'Fortune Global 500' listesini açıkladı. Listede tek Türk şirketi olarak Koç Holding yer alıyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; ABD'li perakende devi Walmart, listede yine birincilik koltuğunda.

Koç Holding ise, 'Fortune Global 500' listesinde yer alan tek Türk şirketi oldu. Geçtiğimiz yıl listede 341'inci sırada yer alan Koç Holding, 40 basamak gerileyerek bu yıl listeye 381'inci sıradan girmeyi başardı.

Listede, dünyada en yüksek net ciroya sahip 500 kurum sıralanıyor. İlk 10 firma arasında 3 Çinli enerji şirketinin yer alması dikkat çekti.

Dünyanın en büyük 500 şirketi 2014 yılında 31,2 triyon dolar gelir elde etti. Bu gelirin 1,7 trilyon doları kâr olarak açıklandı. Fortune Global 500 listesinde yer alan şirketler dünya çapında 36 ülkede 65 milyon kişiyi istihdam etti.

Listedeki ilk 10 firma şöyle:

1. Walmart

2. Sinopec Group

3. Royal Dutch Shell

4. China National Petroleum

5. Exxon Mobil

6. BP

7. State Grid

8. Volkswagen

9. Toyota Motor

10. Glencore

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