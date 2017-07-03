Fortune 500 açıklandı: Türkiye'nin en büyüğü TÜPRAŞ

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye 2017 sıralamasında TÜPRAŞ 34,8 milyar lira net satış geliriyle listenin ilk sırasında yer aldı. İkincilik, 32,9 milyar lira net satışla Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin (EPİAŞ) üçüncülük ise 30,7 milyar lira satış geliriyle OMV Petrol Ofisi'nin oldu.

Geçen sene zirveye oturan BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., bu yıl 29.6 milyar lira net geliriyle dördüncü sırada yer aldı.

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 10’uncusu Fortune Türkiye dergisinin temmuz sayısında yer aldı.

Listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 9,4’lük artışla 930 milyar 885 milyon liraya yükseldi. 250,3 milyar lira satış gelirine sahip Fortune 500 Türkiye’nin ilk 10 şirketinin sektörel ağırlığı geleneği bozmayarak petrol ve enerji sektörü oldu. Listenin 500’üncü sırasında bulunan şirketin net satışı 315,1 milyon lirayı buldu.

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin net kârı yüzde 48,5 oranında artarak 42 milyar 548 milyon liraya yükseldi. Şirketlerin esas faaliyet kârı yüzde 30,24 oranında artışla 71 milyar 240 milyon liraya çıkarken, finansal giderleri yüzde 10,43 oranında artışla 50 milyar 317 milyon lira oldu.

Listede 79 yeni şirket

500 şirketin aktifleri yüzde 25,4’lük artışla 1,049 milyar liraya, özkaynakları ise yüzde 19,2’lik yükselişle 405,1 milyar liraya çıktı.

Listeye bu yıl 79 yeni şirket geldi.

Listede bulunan 183 şirketin satış geliri 1 milyar lira sınırını aştı. Geçen yılki listede şirket sayısı 160’dı.

Geçen yıl satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 17 iken, bu yıl 20’ye çıktı. Listede 268 üretim, 123 ticaret, 81 hizmet, 28 inşaat şirketi bulunuyor.