Fortune 500 açıklandı; Türkiye'nin en büyüğü BOTAŞ

Fortune Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği listede Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 37,1 milyar liralık net satış geliriyle birinci oldu.



Bloomberg'in haberine göre, finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının dokuzuncusu Fortune Türkiye dergisinin temmuz sayısında yayımlandı.



Buna göre BOTAŞ, 37,1 milyar liralık net satış geliriyle listenin ilk sırasında yer aldı.



BOTAŞ'ın hemen arkasından, sekiz yıldır listenin lideri olmasına rağmen petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle satışları 36,8 milyar lira olarak gerçekleşen Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) geldi.



OMV Petrol Ofisi, 30,9 milyar liralık satış geliriyle üçüncü sıradaki yerini korurken, Türk Hava Yolları (THY) 28,7 milyar liralık satışla dördüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 20 milyar liralık satışla beşinci sırada listeye dahil oldu.



Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin (TETAŞ) 19,5 milyar lira ile altıncı sırada olduğu listede, Opet 18,5 milyar lira ile yedinci, BİM 17,4 milyar lira ile sekizinci, Ford 16,7 ile dokuzuncu, Shell ve Turcas ise 15,4 milyar lira ile onuncu olarak yer aldı.



Fortune 500 şirketlerinin net satışları 2015'te yüzde 7,48'lik artışla 851 milyar liraya yükseldi.



Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının 9'uncusu Fortune Türkiye dergisinin temmuz sayısında yayımlandı.



Buna göre listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 7,48'lik artışla 851 milyar liraya yükselirken 241,3 milyar lira satış gelirine sahip olan listedeki ilk 10 şirketin sektörel ağırlığı petrol ve enerji olarak gerçekleşti.



Listenin 500'üncü sırasında bulunan şirketin net satışı 300 milyon lira seviyesine yaklaştı.



Fortune 500 Türkiye şirketlerinin net karı yüzde 6,72 artarak 28 milyar 649 milyon liraya yükseldi. Şirketlerin esas faaliyet karı yüzde 42,62'lik artışla 54 milyar 698 milyon liraya çıkarken, finansal giderleri yüzde 68,26'lik artışla 45 milyar 566 milyon lira oldu.



-İhracat TL bazında arttı dolar bazında düştü



Fortune 500 Türkiye araştırmasına göre Türkiye'nin en büyük şirketlerinin toplam ihracatı yüzde 10,69 artarak 206 milyar 805 milyon lira oldu.



Aynı dönemde ihracat, TL bazında artmasına rağmen dolar bazında yüzde 11 düşüş kaydetti.



Fortune 500 listesinde yer alan 386 şirket ihracat yaparken, 114 şirket satışlarının tamamını yurt içinden elde etti.



En fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş şirkete bakıldığında Türk Hava Yolları (THY) geçmiş yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer alırken, şirketin 2015 yılında gerçekleştirdiği hizmet ihracatı 24,4 milyar lira olarak hesaplandı.



10,7 milyar liralık ihracatla Ford ikinci olurken, Arçelik 9,7 milyar liralık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. İhracat listesinin dördüncü sırasındaki Polimeks İnşaat 8,6 milyar liralık, beşinci olan Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ise 7,8 milyar liralık ihracat gerçekleştirdi.

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı

ABD sıralamasında ikinci

Araştırmaya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2015 yılı ortalama dolar kuru 2,72 lira olarak baz alındığında, Fortune 500 Türkiye'nin toplam satışları 312 milyar 866 milyon dolar oldu.



Buna göre Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı, Fortune 500 ABD sıralamasına 482,1 milyar dolarla ilk sırada bulunan Wal-Mart'ın hemen arkasından ikinci olarak girebiliyor.



Bu rakamlara göre, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin net satışlarının toplamı aynı zamanda Wal-Mart'ın yüzde 65'i yapıyor. Geçen yılki sıralamada 500 Türk şirketinin dolar bazında toplam satışları 362 milyar dolar ile ABD listesine üçüncü sıradan girebilmişti.



Ancak, Exxon Mobil'in petrol fiyatlarındaki düşüşle net satış gelirinin 246,2 milyar dolara gerilemesiyle 500 Türk şirketi bu karşılaştırmada bir sıra yukarı çıkmış oldu.

Listeye bu yıl 86 yeni şirket girdi

Fortune 500 Türkiye'de 500 şirketin aktifleri yüzde 16,8'lik artışla 837,3 milyar liraya, özkaynakları ise yüzde 9,6 yükselerek 340 milyar liraya çıktı.



Listede bulunan 160 şirketin satış geliri 1 milyar lira sınırını aşarken, geçen yıl bu rakam 147 olarak gerçekleşmişti.



Geçen yıl satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 16 iken, bu yıl 17 oldu.



Listeye bu yıl 86 yeni şirket girerken, listede 270 üretim, 127 ticaret, 78 hizmet, 25 de inşaat şirketi bulunuyor. Öte yandan zarar açıklayan şirketlerin sayısı 92'den 108'e yükseldi.



Fortune 500 listesindeki ilk 10 şirket şöyle:

1 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

37.101.536.474



2 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

36.893.328.000

3 OMV PETROL OFİSİ A.Ş.

30.921.180.000

4TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

28.752.000.000

5 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

20.039.156.582

6 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

19.541.427.905

7 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

18.485.152.000

8 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

17.428.497.000

9 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

16.746.396.740

10 SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.

15.354.978.000